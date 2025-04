Útok na ulici! Polícia obvinila 42-ročného Handlovčana zo zločinu ublíženia na zdraví

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obvinený najskôr poškodenému vyrazil z ruky telefón a následne ho fyzicky napadol. Kopol ho do chrbta, v dôsledku čoho poškodený spadol na odstavené vozidlo a následne na zem medzi zaparkované vozidlá. Obvinený k nemu pristúpil a opakovane ho udieral päsťou do tváre. Pri odchode ho kopol do brucha.

„Policajti z odboru kriminálnej polície z Prievidze muža v krátkom čase vypátrali a obmedzili mu osobnú slobodu. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie,“ doplnila hovorkyňa.