Odpočet DPH na firemné autá slúžiace aj na súkromné účely sa má znížiť, uviedol Viskupič

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovenská vláda pripravuje zmenu odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) na osobné automobily firiem používané aj na súkromné účely. Po novom by si podnikatelia mohli pri nákupe takýchto vozidiel odrátať iba polovicu DPH. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS). Zmena podľa neho zvýši byrokraciu a podnikatelia zvýšené náklady prenesú do cien produktov.