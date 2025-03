Bývalým zamestnancom bánovskej Eterny preplatia ušlú mzdu, potvrdil minister Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Štát z garančného fondu Sociálnej poisťovne preplatí takmer 300 bývalým zamestnancom bánovskej odevnej spoločnosti Eterna ušlé mzdy. Približne tretina z prepustených šičiek a ďalších pracovníkov závodu na výrobu košieľ by už mala mať i nové zamestnanie. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii pred budovou firmy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Z garančného fondu Sociálnej poisťovne preplatíme ušlé mzdy 297 zamestnancom. Tým, ktorí odišli k 28. februáru, to budú ušlé mzdy za dva mesiace a tým, ktorí odchádzajú k pondelku, to budú ušlé mzdy za tri mesiace plus odstupné naviazané na tieto mzdy. Samozrejme, všetko do výšky 4290 eur, čo je maximálna výška garančného fondu na jedného zamestnanca,“ konkretizoval Tomáš s tým, že prvých 30 platieb pošlú podľa neho ešte v pondelok, zvyšné počas apríla.

Približne tretina zamestnancov by mala mať k dispozícii i nové zamestnanie. Šéf rezortu práce priblížil, že prácu pre šičky hľadali prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci so samosprávami hneď po nahlásení hromadného prepúšťania, a to i v okolitých okresoch. „Do dnešného dňa mám nahlásených 116 nových pracovných pozícií pre tieto zamestnankyne, ktoré už sú buď zamestnané alebo sa v najkratšom čase zamestnajú,“ doplnil Tomáš s tým, že prepusteným chcú pomáhať i cez aktívne opatrenia na trhu práce. Primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík spresnil, že prepustené zamestnankyne by si mali novú prácu nájsť i v spoločnostiach Hüsler Produktion, Gabor i Bánoveckej mliekarni.

Ukončenie výroby v Bánovciach nad Bebravou oznámila spoločnosť ešte vlani

Komunikácia nemeckého majiteľa s vedením bánovského závodu nie je momentálne na najlepšej úrovni, všetko podľa konateľa bánovského závodu Mareka Holubka už rieši správca konkurznej podstaty. Holubek v súvislosti s nevyplatením miezd vysvetlil, že závodu neprišli peniaze. „Máme jediného odberateľa, jediného zákazníka a ten nám stopol finančné prostriedky zo dňa na deň, takže zostali sme bez peňazí a jediné, čo nám potom zostávalo po prekalkulovaní situácie, bolo podať návrh na konkurz,“ spomenul.

Ukončenie výroby v Bánovciach nad Bebravou oznámila spoločnosť ešte vlani. Rozhodnutie nemecké vedenie firmy odôvodnilo stúpajúcimi nákladmi. Voči firme začal Okresný súd Trenčín pred niekoľkými týždňami konkurzné konanie. Pracovnoprávnymi vzťahmi vo firme sa zaoberal i inšpektorát práce.

Eterna pôsobila v Bánovciach nad Bebravou od roku 1997, keď začala i s výrobou. Vo svojej najväčšej ére vyrábala 8000 košieľ denne na dve zmeny, naposledy išlo o 2000 kusov denne. Sto percent výroby bánovského závodu odchádzalo do materskej firmy v Nemecku, odkiaľ ju distribuovali zákazníkom.