KORONAVÍRUS Výroba rúšok by mohla vzrásť až na 40-tisíc kusov denne, informuje premiér Pellegrini

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Dodávka prvých 20-tisíc antibakteriálnych ochranných rúšok pre Štátne hmotné rezervy odchádza dnes z bánoveckej textilnej fabriky Zornica Banko Fashion. Po návšteve textilky to vyhlásil predseda vlády SR Peter Pellegrini. Generálny riaditeľ firmy Igor Maukš potvrdil, že už čoskoro sa k výrobe pripojí aj susedný závod Eterna, čím by denná výroba ochranných rúšok mohla dosiahnuť minimálne 40-tisíc kusov.

Ešte pred dvoma týždňami sa v bánoveckej textilke šili košele. Pellegrini počas svojej dnešnej návštevy poďakoval vedeniu firmy a samotným šičkám, že dokázali veľmi rýchlo reagovať na situáciu a zmeniť výrobný program. "Kontrakt pre ŠHR je uzavretý na dodávku 650-tisíc kusov ochranných rúšok, dnes smerovala prvá dodávka s 20-tisíc kusmi do skladov v Slovenskej Ľupči, odkiaľ budú distribuované. Dobrou správou je, že k iniciatíve Zornice sa pripája aj susedný závod, kde je pripravená ďalšia výrobná kapacita s 500 ľuďmi. Som presvedčený, že ak si bánovecká fabrika splní svoje zmluvné povinnosti voči štátu, výroba sa tu nezastaví a budú ochranné rúška vyrábať naďalej pre lekárne a súkromný sektor," uviedol premiér.

Zmene výrobného programu predchádzalo získanie potrebných certifikátov a hlavne zabezpečenie dodávky materiálu, z ktorého sa budú rúška vyrábať. "Ide o špičkový materiál, ktorý obsahuje strieborné vlákna, a tak má nielen prvotné ochranné prvky, ale bráni lepšie a aktívnejšie prieniku vírusu do ľudského tela," priblížil Maukš. Užívateľom odporúča zaobchádzať s antibakteriálnym rúškom opatrne, preplachovať ho pri 30-stupňovej teplote s tým, že podľa certifikátu by malo zniesť 200 praní.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Premiér Pellegrini pochválil aj mestá a obce, ktoré sa dokázali dohodnúť s krajčírskymi dielňami a zabezpečiť vo vlastnej réžii rúška pre svojich zamestnancov, ale napríklad aj seniorov. "Som rád, že som dnes mohol informovať aj prezidenta Slovenskej lekárskej komory o začiatku distribúcie ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky. Bolo vyskladnených postupne takmer 70-tisíc ochranných rúšok, ochranných rukavíc a návlekov primárne pre pacientov, ktorí by mali s touto ochranou vstupovať k lekárovi, aby ho čo najmenej ohrozili," dodal Pellegrini.

Štát začal s distribúciou ochranného materiálu pre zdravotníkov

Štát začal v utorok s distribúciou prvej várky ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky pre ambulantných lekárov. Ide o takmer 70.000 kusov materiálu. Uviedol to v utorok po návšteve podniku Zornica v Bánovciach nad Bebravou premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Bolo vyskladnených a malo byť postupne rozdistribuovaných takmer 70.000 ochranných rúšok, rukavíc, ako i návlekov na obuv, a to primárne pre pacientov, ktorí by s nimi mali vstupovať k lekárom, aby ich čo najmenej ohrozili," priblížil dosluhujúci predseda vlády SR. Len čo bude v stredu (18. 3.) alebo vo štvrtok (19. 3.) podľa neho prichádzať tovar určený aj pre samotných lekárov, to znamená filtre, ktoré potrebuje lekár a nie pacient, tie následne v rovnakej vlne a rovnakým spôsobom budú distribuované medzi ambulantný sektor. "Vždy prostredníctvom samosprávneho kraja," podotkol.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Po zvýšení výroby rúšok sa tieto budú podľa premiéra deliť, 20.000 kusov si štát ponechá pre nevyhnutné štátne sektory, lekárov a pacientov, časť bude štát každý deň odkláňať zväzu obchodu, aby ich mohol distribuovať pracovníkom obchodov. "Každé jedno rúško, filter, rukavice, ktoré opúšťajú Správu štátnych hmotných rezerv SR, sú vyskladnené až na základe povolenie Ministerstva zdravotníctva SR, kde je presne definované, aké počty a kam," dodal.