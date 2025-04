Naše peňaženky sú pod tlakom: PRIESKUM ukázal, na čom Slováci šetria najviac

(Zdroj: Getty Images)

Po období zdražovania začali mnohí Slováci upravovať svoje výdavky. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu JOJ vypracovala agentúra AKO. Zber dát prebehol v termíne od 11. do 19. marca 2025 a zameral sa na to, v ktorých oblastiach domácnosti najčastejšie šetria.

Najčastejšie Slováci obmedzujú výdavky na potraviny – túto odpoveď uviedlo až 32,7 % respondentov. Nasledujú úspory na energiách (elektrina, plyn, voda), ktoré uviedlo 18,1 % opýtaných, a 16,2 % šetrí na oblečení. Dovolenky a výlety obmedzuje 14,6 % ľudí, návštevy reštaurácií 13 %. Menej výrazne, ale stále citeľne, Slováci šetria aj na jazdách autom (7,4 %), kultúre (5,7 %), koníčkoch (5,1 %), drogérii a kozmetike (5,1 %), oslavách a darčekoch (4,9 %). Na všetkom šetrí 4,1 % respondentov.

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ)

Ženy šetria viac ako muži

Zaujímavosťou je, že 3 z 10 opýtaných (30 %) uviedli, že svoje výdavky neobmedzujú a nešetria. Iba 2 % nevedeli odpovedať a 0,3 % nechcelo odpovedať.

Z prieskumu vyplynuli aj zaujímavé rozdiely v závislosti od pohlavia, veku, regiónu, vzdelania a politických preferencií. Napríklad ženy šetria vo všeobecnosti viac než muži – až 37 % mužov tvrdí, že sa neobmedzujú, kým u žien je to len 25 %. Muži častejšie šetria na tankovaní, ženy zas na potravinách, oblečení, drogérii, kozmetike a dovolenke.

So stúpajúcim vekom rastie aj tendencia šetriť na potravinách a energiách. Naopak, mladší ľudia častejšie obmedzujú výdavky na reštaurácie, dovolenky, koníčky, cigarety a alkohol. Ľudia s nižším vzdelaním šetria viac na oblečení a cigaretách, zatiaľ čo vysokoškoláci častejšie obmedzujú dovolenky, reštaurácie a kultúrne aktivity.