Odborníci varujú: Dôchodky nebudú v budúcnosti vyššie, ľudia by si mali viac sporiť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Viac ako polovica Slovákov považuje lepší dôchodok za jednu zo svojich najväčších životných priorít. Dôchodky však v budúcnosti nebudú vyššie, preto by si mali ľudia už v súčasnosti sporiť peniaze napríklad do tretieho piliera alebo využiť investičné fondy. Uviedli to odborníci zo spoločnosti Partners Investments (PI), agentúry Focus a Slovenskej akadémie vied (SAV).

„Z ekonomického pohľadu dôchodok nie je nič iné ako náhrada mzdy. Ide o tú časť príjmu v starobe, ktorá by mala aspoň sčasti zachovať životný štandard, na aký sme boli zvyknutí v produktívnom veku. Na Slovensku je náhrada príjmu na dôchodku približne 52 % z hrubej mzdy,“ vysvetlil ekonóm a prognostik SAV Vladimír Baláž s tým, že ak niekto pracoval celý život za 1000 eur, tak v starobe bude dostávať len 500 eur. Tretina ekonomicky aktívnych ľudí očakáva, že štátne dôchodky budú v budúcnosti ešte nižšie a ďalších takmer 30 % verí, že sa nezvýšia ani oproti súčasnosti. Vyše polovica pracujúcich chce ísť na dôchodok skôr, no väčšina z nich neverí, že by im štátna penzia pokryla bežné životné náklady.

Rozdiely v dôchodkoch sú viditeľné aj medzi ženami a mužmi. Ženy s vysokoškolským vzdelaním žijú o 8,6 roka dlhšie ako muži so základným vzdelaním, pričom majú o 20 % nižšie dôchodky, a to aj z dôvodu nižších miezd počas života či prerušenia kariéry na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke. Ďalším problémom je aj nízky počet mladých ľudí, ktorí prichádzajú v súčasnosti na pracovný trh. „Aj keď Sociálna poisťovňa dôchodky vyplácať neprestane, tlak na jej rozpočet bude obrovský a miera náhrady môže v budúcnosti klesnúť dokonca k 35 až 40 %,“ upresnil Baláž.

Ľudia by si mali mesačne odkladať aspoň desatinu príjmu

Priemerný priznaný dôchodok je v súčasnosti okolo 800 eur, kým priemerná mzda dosahuje vyše 1500 eur. „Znamená to, že pri nástupe do dôchodku by nám dnes mesačne chýbalo približne 700 eur, ak si chceme udržať podobný životný štandard ako počas práce. Je to poriadna medzera a treba si uvedomiť, že štátna penzia býva len základ, často postačí iba na prežitie. Na pohodlný dôchodok je potrebné myslieť už oveľa skôr,“ dodal finančný analytik z PI Maroš Ovčarik.

Zdôraznil, že ľudia by si mali mesačne odkladať aspoň desatinu príjmu do dôchodkových a investičných produktov. Netreba sa podľa neho spoliehať len na druhý pilier či jedinú nehnuteľnosť. Riešením je vytvoriť si rezervu či už využitím tretieho piliera, podielových fondov, fondov obchodovaných na burze (ETF), sporením v banke alebo životným poistením so sporením.