AKTUÁLNA situácia kvôli nákaze SLAK, opatrenia zostávajú prísne! Do obce Baka smerujú ľudia z agrorezortu

Nové ohniská nákazy slintačky a krívačky na Slovensku nepribudli, oznámil po ústrednom krízovom štábe minister vnútra Šutaj Eštok. Dodal, že boli ukončené všetky sanačné práce v prvom ohnisku nákazy, v obci Baka. "K dnešnému dňu prebiehajú tieto sanačné práce na farme Malý Lúč," doplnil. Sanačné práce sa následne presunú do obcí Ňárad a Medveďov. Krízový štáb podľa jeho slov vo štvrtok neprijal žiadne nové opatrenia. Na rokovaní si prešli aktuálny stav, pripravenosť síl a dostupnosť prostriedkov. Podľa jeho slov zatiaľ opatrenia netreba vzhľadom na aktuálnu situáciu rozširovať, ale v prípade komplikácie sú pripravení zasiahnuť ďalšími krokmi.

Štátna tajomníčka rezortu pôdohospodárstva Kristína Vavríková informovala, že vo štvrtok v podvečerných hodinách zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva pôjdu do obce Baka, kde sa stretnú so starostami nákazou dotknutých obcí a chovateľmi, u ktorých boli zvieratá už utratené. "Budú im pomáhať v maximálnej miere, aby sa vyplnili žiadosti ohľadom dotácií na kompenzáciu," priblížila.

Becík žiadal prehodnotenie likvidácií zdravých chovov

Na krízovom štábe sa zúčastnil aj poslanec a nitriansky župan Branislav Becík (Hlas-SD). Krízový štáb požiadal o prehodnotenie likvidácii zdravých chovov v ohrozených pásmach. Je mu ľúto, že Slovensko pristupuje razantne a "nelogicky, resp. mimo nariadení Európskej komisie," k likvidácii chovov. Podľa jeho slov minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým nemá problém a uviedol, že sa bude prispôsobovať opatreniam, ktoré bude zavádzať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. "Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum," dodal.

Šutaj Eštok v tejto súvislosti doplnil, že ide o požiadavky, ktoré sú adresované kompetentným priamo od chovateľov a drobnochovateľov. Vyzval ich však o trpezlivosť a zhovievavosť s aktuálnymi opatreniami, keďže ide o spôsob, ako zabrániť šíreniu nákazy, aj keď je tvrdý a razantný. Dodal, že všetky opatrenia sa budú prehodnocovať na základe vedeckých odporúčaní. "Inkubačná doba je 14 dní, sme v dni číslo dva," vyhlásil.

Situácia je podľa veterinárov pod kontrolou

Situácia je aktuálne je pod kontrolou a to do takej miery, do akej je ju možné mať, informoval odborný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Roman Matejčík. Dodal však, že ide o nebezpečnú nákazu, ktorá sa šíri aj vzduchom, zvieratami, dodávkami kmív, vtákmi a nepriamo aj ľuďmi.

Poľnohospodárov vyzval k dodržiavaniu opatrení a dezinfikovaniu všetkých miest, ktoré by mohli byť zdrojom prenosu nákazy. Vyzýva k uzatvoreniu celého areálu chovu, ku kontrole uzatvorených brán, aby z tadiaľ nevnikala cudzia zver, či nepovolané osoby a technika. Treba zároveň pravidelne kontrolovať zdravotný stav zvierat a v prípade aj najmenšieho náznaku treba kontaktovať veterinu. Zdôraznil, že mlieko, ktoré sa nachádza na slovenskom trhu, je absolútne bezpečné, pretože nepochádza zo zasiahnutých chovov, je pasterizované a tepelno ošetrené, takže pre ľudí nepredstavuje žiadne riziko.

Policajná prezidentka Jana Maškarová vyzýva vodičov na hraniciach k trpezlivosti, pretože zavedené opatrenia a dezinfekcia si vyžadujú svoj čas. V súčasnej dobe sa už celkový priebeh zrýchlil, no napriek tomu si vodiči v kolóne počkajú.