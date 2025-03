ONLINE Nákazu potvrdili na novej farme! Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, zasadne krízový štáb

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:40 Vo štvrtok zasadne ústredný krízový štáb.

"Na základe vládou schváleného uznesenia, ktorým sa vyhlasuje mimoriadna situácia na území celej SR, bude dnes zvolaný ústredný krízový štáb. V zmysle zákona o krízovom riadení preberá riadenie ministerstvo vnútra a ja ako predseda ústredného krízového štábu podvečer zvolám ústredný krízový štáb. Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území celej SR nám umožní lepšiu koordináciu síl a prostriedkov," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštók (Hlas-SD).

Vyhlasujeme mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska a zvolávam Ústredný krízový štáb z dôvodu šírenia nákazy... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Tuesday, March 25, 2025

12:22 Výskyt slintačky a krívačky na farme v Dolných Salibách v okrese Galanta sa nepotvrdil. Výsledky testov boli negatívne. Uviedla to riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta Bohuslava Miškovičová.

12:18 Hnutie Slovensko apeluje na poľnohospodárov, aby vykonávali všetky opatrenia potrebné na zastavenie šírenia nákazy. "Pokiaľ chovatelia aj improvizujú na miestach a snažia sa zostrojiť si nejakým vlastným spôsobom dezinfekčné zariadenia, tak áno, je to správna cesta. Ak máte pochybnosť o tom, či je toto správna cesta, robte to, zaveďte všetky rozumné opatrenia," dodal Rastislav Krátky z hnutia.

12:15 Ministra pôdohospodárstva kritizuje aj Progresívne Slovensko. "Zatiaľ čo minister Takáč hovorí, že všetko urobili správne, podľa našich informácií pochybili. Nechceme robiť paniku, naozaj vyzývame ministra Takáča, aby sa prišiel porozprávať s výborom a aby nám povedal, aké účinné opatrenia chystá," uviedol podpredseda PS Ivan Štefunko po tom, ako sa šéf slovenského agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) nedostavil na rokovanie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

12:10 Na pochovávanie kadáverov podľa slov ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) envirorezort vytypoval desať lokalít. "Vylúčili sme (vojenské areály) Lešť, vylúčili sme Kuchyňu, pretože tam neboli dobré predpoklady. Bol vybraný vojenský areál v Leviciach, kde je geológia z pohľadu priesaku do spodných vôd veľmi dobrá. Na dnešnom rokovaní vlády sme začali preventívne diskutovať aj o druhej lokalite," doplnil minister životného prostredia. Druhú lokalitu na pochovávanie zvierat však Taraba nespresnil. Takáč uistil verejnosť, že sa nemusí obávať narušenia ochrany podzemných vôd.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:07 Minister Takáč podľa Alojza Hlinu (SaS) o nákaze vedel, ale nekonal preventívne. Teraz sa podľa neho situácia rieši neskoro a chaoticky. "Vidíme to nielen pri prevoze zabitých zvierat nakazených slintačkou a krívačkou ale aj pri ich zakopávaní pri Leviciach či pri nedostatočnej ochrane na hraniciach. Opakovane sme ministrovi pôdohospodárstva ponúkli pomocnú ruku, ktorú, bohužiaľ, arogantne odmietol. Opozícia nemôže mlčať," uviedol v súvislosti so zvolaním okrúhleho stola Hlina.

12:05 Strana Sloboda a Solidarita zvoláva na štvrtok okrúhly stôl opozície. Témou bude šírenie slintačky a krívačky, ktoré môže mať katastrofálne následky pre slovenské pôdohospodárstvo. Účasť už potvrdili zástupcovia hnutia Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratického hnutia aj hnutia Slovensko. SaS považuje reakciu vlády na aktuálnu krízu za nedostatočnú a nekoncepčnú. Upozorňuje, že namiesto rýchlych a efektívnych opatrení sledujeme chaos a nečinnosť, ktorá môže mať vážne ekonomické dôsledky pre farmárov aj spotrebiteľov.

11:45 Dobytok usmrtený v dôsledku nákazy slintačky a krívačky bude okrem žilinskej kafilérie likvidovaný aj vo vojenskom priestore za Levicami. Po utorkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vyhliadnuté boli viaceré lokality, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pričom sa uskutočnili analýzy z pohľadu dosahu na podzemné vody. Zvažovali sa výcvikové priestory Lešť, Záhorie, Turecký vrch a Levice. Rezort obrany vybral najvhodnejšiu z nich. V tejto lokalite pôjde podľa jeho slov o likvidáciu zvierat zo zasiahnutých chovov, ktoré nemali symptómy choroby, ale sú povinne usmrcované.

Robert Kaliňák sa vyjadruje k situácii so slintačkou a krívačkou po mimoriadnom rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:40 Podľa Takáča išlo v prípade zverejneného videa rizikového prevozu zvierat do kafilérie pravdepodobne len o nejakú technickú závadu, ku ktorej došlo počas prevozu. Ubezpečuje verejnosť, že po naložení vozidiel prebieha pod dohľadom odborníkov asi 40-minútová dezinfekcia celej súpravy, ktorá odchádza preč. "Je to dôsledne celé minitorované, dezinfikované a skontrolované," deklaroval minister po mimoriadnom rokovaní vlády. Dodal, že dali technicky skontrolovať všetky vozidlá.

11:23 Potvrdenie ďalšej nákazy

Na ďalšej farme v obci Lúč na Ostrove v okrese Dunajská Streda sa potvrdila nákaza slintačky a krívačky. Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza neďaleko troch fariem, kde bola nákaza potvrdená už v piatok 21. marca. Informoval o tom po mimoriadnom rokovaní vlády minister Takáč s tým, že na farme je 279 kusov hovädzeho dobytka. Dnes podvečer bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zvolaný krízový štáb.

Potvrdili ďalší nakazený chov slintačkou a krívačkou v ohnisku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:15 Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu pre slintačku a krívačku

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu pre slintačku a krívačku. Vyplýva to z informácií zverejnených na oficiálnej stránke slovenskej vlády. Platí pre celé územie Slovenska od 13.00 h dnešného dňa.

10:45 Premiér Fico na mimoriadnom rokovaní navrhne pre nákazu slintačky a krívačky vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie celej Slovenskej republiky.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

10:42 "Opakujem, všetky škody, ktoré vzniknú touto nákazou, aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy, musíme obnoviť stáda dojníc, hovädzieho dobytka. Musíme zabezpečovať prílev mlieka do našich mliekarní. Musíme zabezpečovať prílev kvalitného slovenského mäsa do našich obchodov," zdôraznil premiér.

10:40 Ako bolo premiérovi vyčíslené, pri nákaze stáda 1000 dojníc vzniká škoda vo výške od siedmich do desiatich miliónov eur, ak sa do úvahy berie aj mlieko a mäso. "A to sa bavíme o jednej farme. Zoberte si, že takýchto fariem bude viac," podotkol premiér s tým, že obnovenie takéhoto chovu môže trvať rok a pol až dva.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

10:30 Podľa premiéra Roberta Fica stojíme pred mimoriadne finančne a časovo náročnou úlohou. Nákaza podľa jeho slov predstavuje ohrozenie národnoštátnych záujmov. Fico predpokladá, že celkové škody môže byť v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur. "Nech nás pán Boh ochraňuje, aby to neboli škody v stovkách miliónov eur," varuje Fico. Dodal, že v pondelok na Slovensko pricestovali z EÚ dvaja renomovaní experti v boji s nákazami. Deklaruje, že vláda robí všetko tak ako má. Zároveň chce uhradiť všetky škody, ktoré poľnohospodárom vzniknú touto nákazou. "Chceme nahradiť všetky škody, ktoré touto nákazou vzniknú, do posledného centu," sľubuje Fico.

Vyhlásenie premiéra Roberta Fica

Vyhlásenie Roberta Fica k aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

10:15 Podozrenie z nákazy na ďalšej farme

Na farme v Dolných Salibách v okrese Galanta je podozrenie na výskyt ochorenia slintačka a krívačka. Čaká sa na výsledky testov. Mesto Galanta pôvodne na sociálnej sieti informovalo o potvrdení nákazy na farme v Dolných Salibách. "Dnes zasadal krízový štáb okresu Galanta, ktorý potvrdil výskyt slintačky a krívačky v obci Dolné Saliby. Na základe odborných odporúčaní je nevyhnutné dodržiavať mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky až do odvolania," informoval mestský úrad Galanty v utorok ráno verejnosť.

Slintačka a krívačka bola v piatok potvrdená v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý v tejto súvislosti informoval, že zatiaľ ide o podozrenie a že sa čaká ešte na výsledky testov. "Laboratórne vyšetrenie ešte prebieha a toho času nie je potvrdená nákaza," doplnila riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta Bohuslava Miškovičová.