Vláda má rokovať o výstavbe škôlky v Trebišove aj výdavkoch pre vysoké školy

BRATISLAVA - V Trebišove by sa mala urýchlene postaviť nová materská škola. Cieľom je zabezpečiť možnosť plnohodnotného plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a využitia právneho nároku na miesto v materskej škole. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda.

Kabinet bude na rokovaní riešiť aj návrh, aby sa výdavky pre verejné vysoké školy zvýšili o vyše tri milióny eur. Finančné prostriedky majú byť použité na plnenie úloh Akčného plánu Národnej stratégie prostredníctvom verejných vysokých škôl. Tento krok má byť výsledkom dohody medzi Úradom vlády SR a ministerstvom školstva.

Ministri budú rokovať aj o určení prijímateľov financií z plánu obnovy na rekonštrukciu štyroch budov v pôsobnosti Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR. Celková výška investícií na rekonštrukcie predstavuje vyše 19,7 milióna eur s DPH. Vláda má takisto schváliť návrh, ktorým majú byť priami prijímatelia v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Krajské prokuratúry v Žiline a v Prešove.

Zároveň sa vláda bude zaoberať návrhom aktualizácie integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030, rovnako sa budú ministri venovať novelizácii vládneho nariadenia, týkajúceho sa podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva, presnejšie oblasti finančnej podpory pre reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR by malo byť podporených 200 projektov zameraných na posilnenie vzťahu so Slovákmi v zahraničí, vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý je taktiež predložený na rokovanie vlády. Splnenie míľnika má byť deklarované Európskej komisii v rámci deviatej žiadosti o platbu. Medzi oprávnených žiadateľov boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie.