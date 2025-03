Pre slintačku a krívačku skontrolovala polícia vyše 6 300 vozidiel: Aj zvieratá v cirkuse sú v karanténe

Policajti z dôvodu šírenia slintačky a krívačky skontrolovali 6395 vozidiel, z toho 591 určených na prepravu zvierat (Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj)

"V Bratislavskom kraji sme doposiaľ zaznamenali tri prípady. Kontrola bola vykonaná Štátnou veterinárnou a potravinou správou (ŠVPS) SR, pričom v dvoch prípadoch (prevážané boli kone a pštrosy) bez nedostatkov," priblížila Hrabovská. Dodala, že v treťom prípade polícia kontrolovala rumunský kamión, ktorý prevážal viac ako stovku hovädzieho dobytka z Rumunska do Poľska cez Slovensko. Po kontrole ŠVPS udelila povolenie na tranzit s podmienkou bez zastávky na slovenskom území.

Obdobný prípad zaznamenali policajti aj v Košickom kraji. Policajná hliadka zastavila kamión prevážajúci hovädzí dobytok z Poľska do Rumunska. ŠVPS taktiež udelila povolenie na prechod cez Slovensko bez zastavenia. "V Nitrianskom kraji sme narazili pri kontrole vozidiel na dva prípady prevozu zvierat - maďarská firma prepravovala psy na adopciu do Nemecka. Polícia na základe pokynu na odopretie vstupu na naše územie obe vozidlá na žiadosť ŠVPS vrátila na územie Maďarska," uviedla Hrabovská. Pokračuje, že v Trenčianskom kraji polícia skontrolovala jedno vozidlo, ktoré prevážalo zvieratá. Po kontrole veterinárnej správy bol vodičovi nariadený návrat ošípaných do miesta pôvodu obce Lysá pod Makytou (okres Púchov).

"Naďalej dohliadame na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri preprave utratených zvierat, rovnako zabezpečujeme dodržiavanie bezpečnostných opatrení na miestach nákazy. Zároveň pokračujeme v nepretržitej kontrole osôb a vozidiel," tvrdí Hrabovská s tým, že opatrenia zabezpečuje viac ako 1500 policajtov. Vo zvýšenej miere kontrolujú hraničné priechody a komunikácie aj v Prešovskom kraji. "V meste Poprad policajti vykonávajú kontrolu cirkusu, ktorého zvieratá sú v karanténe," informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Mimoriadna situácia na juhu Slovenska pre výskyt slintačky a krívačky

Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatkového (21. 3.) večera vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.

Policajti z dôvodu šírenia slintačky a krívačky skontrolovali 6395 vozidiel, z toho 591 určených na prepravu zvierat. (Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj)