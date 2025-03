Jednorodičia by mohli platiť nižšie dane, navrhuje strana Progresívne Slovensko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Znížiť alebo oslobodiť od dane z pozemkov a stavieb by sa mohli osoby, ktoré sa sami starajú o nezaopatrené dieťa či viacero detí, ako napríklad v prípade jednorodičov. Zlepšiť by sa tým mala ekonomická situácia týchto osôb, ktoré v súčasnosti čelia finančným ťažkostiam, keďže všetky náklady na domácnosť a výchovu detí znášajú samy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR opoziční poslanci z hnutia Progresívne Slovensko (PS).