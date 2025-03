Podľa hnutia Slovensko Robert Kaliňák klame, že vilu v Chorvátsku nemusel priznať

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) podľa opozičného hnutia Slovensko klame, že vilu v Chorvátsku nemusel po nadobudnutí v roku 2018 v tom období priznať. Tvrdí, že Kaliňákova manželka ju podľa výpisu z chorvátskeho katastra získala 22. marca 2018, no v roku 2019 ju do majetkového priznania nezahrnul. Ukladal mu to zákon, pretože bol v roku 2018 ministrom i poslancom. Predstavitelia hnutia to vyhlásili na piatkovej tlačovej konferencii.