Textil už nemá končiť na skládkach: Michal Sabo chce zmeniť zákon a pomôcť samosprávam

BRATISLAVA - Textilný odpad, ktorý je možné recyklovať alebo opätovne použiť, by nemalo byť možné uložiť na skládky odpadov. Zaviesť by to chcel poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Sabo (PS) cez novelu zákona o odpadoch, ktorú predložil do parlamentu. Rokovať by sa o nej malo na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok (25. 3.). Navrhol tiež finančné kompenzácie pre samosprávy na riešenie triedeného zberu textilu.