Na najbližšej schôdzi parlamentu si počkáme, ako sa bude prezentovať koalícia, uviedol Šipoš

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Počkáme si na to, ako sa zaprezentujú poslanci vládnej koalície. My nebudeme pomáhať tejto vládnej koalícii, keď oni nemajú žiaden rešpekt, žiadnu úctu k pravidlám v Národnej rade (NR) SR," povedal Šipoš. V súvislosti s voľbou na post podpredsedu NR SR, ktorý patrí opozícii, povedal, že to nechávajú na hnutie Progresívne Slovensko. Je to najsilnejšia opozičná strana a je to ich právo a kohokoľvek nominujú, klub Slovensko, Za ľudí, KÚ za neho zahlasuje, priblížil Šipoš. Zároveň skritizoval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), že dostatočne včas neprijal opatrenia na zamedzenie šírenia slintačky a krívačky.