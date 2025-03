Minister Migaľ dúfa v dohodu pri novelách zákonov o športe: Rokuje s Rudolfom Huliakom

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) verí, že pri novelách zákonov z dielne ešte bývalého šéfa rezortu športu Dušana Keketiho nájdu konsenzus. S novým ministrom športu Rudolfom Huliakom (nezávislý) bude komunikovať o svojich pripomienkach. Uviedol to Migaľ, ktorý sa ešte ako poslanec Národnej rady (NR) SR pri hlasovaní o legislatíve neprezentoval a plénum tak nebolo uznášaniaschopné.

VIDEO

Tlačová konferencia Samuela Migaľa k aktuálnym témam (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Mal som napríklad debatu s ministrom športu Huliakom aj o tých mojich pripomienkach. V piatok budeme mať stretnutie alebo moji ľudia budú mať stretnutie s jeho ľuďmi, aby sme si povedali konkrétne detaily aj tých mojich pripomienok, ktoré k zákonu o športe boli. Verím, že nájdeme taký konsenzus, že zákon bude môcť byť bez problémov v parlamente prijatý," poznamenal po piatkovom rokovaní vlády.

Migaľ mieni, že s Huliakom nájdu spoločnú reč na to, aby zákon urobili dobrý. "Alebo minimálne sa nastavili tak, že by sme mohli v dohľadnej dobe, v prípade, ak by bol zákon schválený, ho opäť novelizovať," dodal. Parlament sa o novelách z dielne rezortu športu a cestovného ruchu pokúsil už viackrát hlasovať. Plénum však pred hlasovaniami nebolo pre nedostatok poslancov uznášaniaschopné. Okrem iných sa neprezentoval ani Migaľ.