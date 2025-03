Veľký výbuch a koniec ilúzií: Ruský plyn v Európe nebude, Galek upozornil Fica na explóziu pri kľúčovej stanici

Galek upozorňuje, že Ficove slová o ruskom plyne sa mohli výbuchom v Sudži rozplynúť. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Karol Galek, gettyimages.com)

BRATISLAVA/SUDŽA - Aj keď vláda vo veľkom hovorila o možnosti transportu ruského plynu smerom do Európy, po najnovších správach to zrejme nebude také jednoduché. Nečakaný výbuch na tranzitnej stanici v kľúčovom ruskom meste Sudža zrejme všetky figúrky zhodí zo stola. Bývalý štátny tajomník na rezorte hospodárstva a niekdajší poslanec SaS Karol Galek upozornil na to, že práve tento výbuch spôsobí zásadnú obštrukciu pri transporte ruského plynu do Európy. Podľa neho to bol práve Fico, ktorý chcel obnoviť dávky ruského plynu k nám.