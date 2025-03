Černochová o výbuchu v závode s muníciou: Nemožno to brať na ľahkú váhu

ministerka obrany ČR Jana Černochová (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

"Budeme len dúfať, že je to skutočne niečo, čo nemá žiadnu súvislosť so súčasnou bezpečnostnou situáciou, a že sa to tam čoskoro vyrieši, lebo spoločnosť STV je zásadným dodávateľom pre našu armádu. Je to tiež jeden z dodávateľov, s ktorým participujeme aj na muničnej iniciatíve. Takže skutočne je to niečo, čo nikoho z nás nemôže nechávať pokojnými a pevne veríme, že dôjde k odstráneniu následkov čo najskôr," povedala Černochová.

V utorok pred 9.00 hod. ráno nastala v strojárenskom podniku v Poličke explózia. Bol vyhlásený tretí stupeň požiarneho poplachu, na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému (IZS) vrátane 11 jednotiek hasičov. Podľa záchranárov sa ťažko zranila jedna osoba, ostatní boli evakuovaní a výroba v závode prerušená.

Mimoriadnu udalosť berú vážne

Predseda správnej rady STV Group David Hác na webe spoločnosti uviedol, že mimoriadnu udalosť berú vážne a intenzívne spolupracujú so zložkami IZS. Bezprostredne po incidente prijali podľa jeho slov potrebné bezpečnostné opatrenia. "Bezpečnosť našich zamestnancov a okolitých obyvateľov je pre nás kľúčová," dodal Hác.

Podľa polície je najpravdepodobnejšou príčinou výbuchu technická chyba technológie výroby v jednej z hál. V areáli došlo k výbuchom aj v minulosti. Naposledy v roku 2017, keď séria explózií zranila 19 ľudí, z toho 12 zamestnancov a sedem hasičov. Podľa hovorkyne hasičov Pardubického kraja Venduly Horákovej mala vtedajšia udalosť väčší rozsah aj škody.