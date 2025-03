AKTUÁLNE Holjenčík podporuje návrat k ruskému plynu! Je proti návrhu EÚ znížiť dane a poplatky

Jozef Holjenčík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Obnovenie tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu by mohlo znížiť ceny plynu aj elektrickej energie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto podporuje postoj ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD), ktorá na rokovaní v Bruseli deklarovala, že Slovensko nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na znižovanie daní a poplatkov v energetike, ktoré by mohli ohroziť štátny rozpočet a presadzuje obnovu tranzitu plynu cez Ukrajinu do EÚ a SR. Vo štvrtok o tom informoval ÚRSO.