JE KONIEC! Zásadné slová premiéra Fica po 139 dňoch koaličnej krízy: Šéf vzbúrencov okamžite reaguje

Fico v statuse píše, že ide o dohodu, ktorá bola podpísaná len pred niekoľkými minútami.

Dohodu ocenil aj primátor Kežmarku a poslanec NR SR Ján Ferenčák. "Som rád, že sa podarilo Predsedovi vlády Robertovi Ficovi dosiahnuť dohodu k obnoveniu vládnej väčšiny s poslancami Národnej rady pánmi Migaľom a Šalitrošom. Mojou prioritou ostáva hájiť potreby a záujmy občanov ako poslanec Národnej rady a primátor Kežmarku," napísal Ferenčák, z čoho sa dá predpokladať, že on ministrom na MIRRI zrejme nebude. Migaľ už skôr avizoval, že v tomto prípade sa skloňuje skôr meno Radomíra Šalitroša.

Na dohodu reaguje aj opozičné osadenstvo. Prvým bol predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. "Samuel Migaľ, Roman Šalitroš a Ján Ferenčák sa nechali kúpiť a vracajú sa k Ficovi. Rozhodli posty, moc a kšefty. A pri kšeftoch to aj začalo. Migaľovci sa nebúrili pri 5x menenom trestnom zákone. Ani pri zdražovaní. Ani pri Tarabovom výrube lesov. (..) Každý poslanec dostal návod, ako si vydupať viac peňazí: "Vzbúr sa, protestuj a dostaneš ministerstvo." Vo vláde budú sedieť prospechári schopní vydierať hocikoho," napísal šéf liberálov.

Ďalším z reagujúcich bol predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. "Nešlo pritom o žiaden ideový súboj, ani spor o to, čo spravia pre ľudí a ako im pomôžu. Išlo len o to, kto dostane aký flek. Predstavitelia tejto vládnej koalície sa nezaujímajú o ľudí, zaujímajú sa len o seba. Dnes uzavreli pakt, ktorý vydrží len dovtedy, kým sa za pár týždňov nenájde ďalší hladný krk. A celý kolotoč začne odznovu," popísal aktuálny vývoj koaličnej krízy Šimečka.

Podľa bývalej vicepremiérky ide o "obchod" medzi migaľovcami a Ficom. "Čo dostanú občania? Nič, iba ďalšie škandály, zlodejiny a medzinárodnú hanbu koalície babrákov a podvodníkov!" napísala Veronika Remišová.

O pár minút po premiérovi sa vyjadril aj vodca migaľovcov. "Dospeli sme k dohode, ktorá nám umožní ďalej podporovať programové vyhlásenie vlády a zároveň udržať dôraz na to, čo je skutočne dôležité – aby vláda aj parlament pracovali v prvom rade pre ľudí. Nikdy nám nešlo o žiadne funkcie ani osobné výhody; išlo nám o to, aby politika nezostala len v rovine sľubov, ale aby prinášala konkrétne výsledky pre každého, kto na Slovensku žije. Znamená to však aj to, že nemôžeme iba kritizovať, ale musíme zobrať aj zodpovednosť a ísť s kožou na trh. Niekedy je dôležitejšie postaviť sa do boja, než len odísť z bojiska a nechať veci tak. Verte, že sme urobili všetko, čo sme mohli, aby sme mohli dobré vízie reálne presadiť. Bude nám cťou, ak nám prejavíte svoju dôveru aj v tejto novej fáze. Ostaňte s nami – stále je čo meniť k lepšiemu Slovensku," dodal.

Ide im o pôvodný počet poslancov

"Podpísal som dohodu s nezaradenými poslancami Národnej rady SR pánmi Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorá vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v NR SR," informoval formálne Fico.

O ďalšom postupe bude verejnosť podľa premiéra informovaná v "najbližších hodinách a dňoch". "Ďakujem uvedeným pánom poslancom NR SR, ako aj poslancovi NR SR za Hlas-SD Jánovi Ferenčákovi za prístup k vyriešeniu tejto situácie," uzavrel Fico stručné vyhlásenie.