Hnutie Slovensko má mať prisľúbených vyše 30 podpisov na odvolávanie Róberta Kaliňáka

Hnutie Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci hnutia Slovensko minulý týždeň tiež informovali, že vilu v Chorvátsku má postavenú aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten podľa lídra hnutia Igora Matoviča svojim blogom, ktorý zverejnil v pondelok (17. 3.), priznal, že vila v Chorvátsku je jeho. "Podľa nášho názoru je to jednoznačný dôkaz zo strany Roberta Fica, keď takúto trápnu vec urobí a ešte si tak objednáva aj bývanie. De facto sa priznal, že to je jeho byt, jeho hacienda, jeho vila," povedal Matovič. Fico by podľa neho nemal byť premiérom, lebo je nebezpečný.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda vlády vo svojom blogu uviedol, že v Chorvátsku nič nevlastní a všetky tvrdenia o výstavbe vily boli vyvrátené. Zároveň oznámil, že telefonoval s majiteľom domu v Chorvátsku, ktorý označili za jeho vlastníctvo. Ospravedlnil sa mu za nepríjemnosti, ktoré mu boli spôsobené, pričom sa s ním dohodol, že si tento dom v lete prenajme na dovolenku.