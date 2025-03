Ďalší PRIESKUM ukazuje nástup nováčika do parlamentu: Bitka o prvé miesto neprestáva!

Prieskum parlamentných strán posiela do čela dvojicu favoritov. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško, gettyimages.com)

Aktuálny prieskum agentúry Ipsos zverejnil na svojom webe Denník N. Vykonaný bol online dopytovaním systémom CAWI od 10. do 14. marca 2025 na vzorke 1 032 respondentov.

Voľby by vyhral Smer

Ak by sa voľby konali teraz, podľa agentúry Ipsos by ich vyhral Smer-SSD so ziskom 22,1 percent a vo veľmi tesnom závese by ho nasledovalo Progresívne Slovensko so ziskom 21,4 percent. Nasleduje veľký rozdiel, kde sa na treťom mieste nachádza Hlas-SD so ziskom 12,5 percent.

Husté je to aj na druhom konci rebríčka, v parlamente už by boli aj Demokrati

Štvrté miesto by si zobralo Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,8 percent. Tesne za nimi sa nachádza hnutie Republika so 7,4 percentami. Sloboda a Solidarita by si zobrala 6,3 percenta voličov. Predposlednú parlamentnú priečku by získalo hnutie Slovensko s 5,9 percentami. Ide zároveň o prvé meranie agentúry Ipsos, ktorá už vidí v parlamente aj hnutie Demokrati s rovnými piatimi percentami.

Pod päťpercentnou hranicou potrebného kvóra by skončili Aliancia, Sme rodina a koaličná SNS.