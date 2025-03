PRIESKUM ukazuje na súboj Smeru a PS: Príležitosť zložiť vládu by mala opozícia, TOTO je ale háčik!

Prieskum predznamenáva súboj progresívcov a smerákov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Ani v ďalšom marcovom prieskume preferencií parlamentných strán nie je situácia jednoznačná. Na sklonku marca to totiž opäť vyzerá na tesný súboj Smeru-SSD a Progresívneho Slovenska. Aj keď má aktuálna vládna strana navrch, príležitosť by dostala opozícia.

Ak by sa totiž voľby konali teraz, podľa prieskumu agentúry SANEP pre Pravdu by ho vyhrala strana Smer-SSD so ziskom 23,1 percenta. Vo veľmi tesnom závese je už tradične Progresívne Slovensko so ziskom 22,2 percenta. Aj v tomto prípade nasleduje veľký percentuálny odstup, kde sa na treťom mieste nachádza už iba jednociferný Hlas-SD, ktorý by získal 9,9 percenta.

Liberáli a matovičovci v pásme ohrozenia, Demokrati stále nemajú potrebných 5 percent

V ďalšom pásme sú strany ako KDH (7,4 percenta), Republika (7,1 percenta), Sloboda a Solidarita (6,1 percenta) a hnutie Slovensko so ziskom 5,8 percent.

Pred bránami parlamentu by opäť skončili Demokrati so ziskom 4,4 percenta, Aliancia s 3,7 percentami, Slovenská národná strana s 3,5 percentami a Sme rodina s 3,1 percentami.

Príležitosť pre terajšiu opozíciu

Aj keď výsledky vyzerajú takto, Smer by vládu zložiť nedokázal, a to ani v prípade, že by pod svoje krídla vzal Republiku. Príležitosť by, naopak, dostala opozícia. Tá to tiež nemá veľmi jednoduché, keďže by museli zložiť najtesnejší možný kabinet o sile 76 hlasov. Jeho súčasťou by boli strany PS, KDH, SaS, Slovensko.

Smer by s Hlasom a Republikou mal 74 hlasov. Ide teda o ďalší prieskum, ktorý predznamenáva možný volebný pat.