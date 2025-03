Revolúcia v školstve? Drucker uvažuje o zmene záverečných prác! Štipendiá pre talentovaných študentov realitou

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Rezort školstva uvažuje o zmene záverečných prác zavedením alternatívy. Študent by si mohol vybrať záverečnú prácu, ktorej podoba by bola definovaná fakultami vysokých škôl a mala by iný charakter ako v súčasnosti. Alternatívou by mohla byť možnosť vybrať si stáž alebo prax, ktorú študent absolvuje. Výsledky tejto praxe by následne prezentoval pred štátnicovou komisiou. Informoval o tom štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera na piatkovej tlačovej konferencii.