Progresívne Slovensko vyzýva na aktualizáciu bezpečnostnej stratégie aj na diplomatickú iniciatívu

BRATISLAVA - Slovensko by malo aktualizovať svoju bezpečnostnú stratégiu, diplomaticky prepájať krajiny na východnom krídle NATO, ale aj iniciovať rokovanie tzv. Bukureštskej deviatky (B9) s generálnym tajomníkom NATO a Spojenými štátmi americkými. Vyhlásil to podpredseda PS Ivan Korčok v súvislosti s aktuálnymi výzvami v zahraničnej politike. Spolu s lídrom PS Michalom Šimečkom pripomenuli, že pre Slovensko je životne dôležité členstvo v EÚ a NATO a výzvy, ktoré prináša meniaci sa svet, prekonáme iba úzkou spoluprácou s našimi najbližšími partnermi.

"Akým spôsobom kroky súčasnej vlády vedú k tomu, aby Slovensko malo silnejší hlas v EÚ? Ako prispievame k tomu, aby EÚ mala silnejší hlas vo svete? Sme neviditeľní, izolovaní a irelevantní," pripomenul Korčok na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Korčok zároveň predstavil plán, ako vrátiť Slovensko za európsky stôl, a vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby ho začal napĺňať. "Treba diplomaticky prepájať všetky krajiny na východnom krídle NATO. Navštívil by som tieto krajiny, rokoval v Paríži, Berlíne a Londýne a žiadal, aby Slovensko bolo pri dôležitých rozhodnutiach. Zvolal by som rokovanie regionálneho formátu B9 s generálnym tajomníkom NATO a USA o bezpečnostnej situácii. Konečne by som rokoval aj v Kyjeve a zároveň aktualizoval Bezpečnostnú stratégiu SR," pripomenul.

Bezpečnostnú stratégiu SR označil za kľúčový strategický dokument, ktorý hovorí o tom, ako Slovensko vidí svet. "Je dobre napísaná, ale už nestačí, pretože sa menia bezpečnostné podmienky," priblížil s tým, že zmeny prichádzajú napríklad v prístupe USA k európskemu kontinentu.