Minister Blanár navštívil centrálu Frontexu vo Varšave

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a poľský rezortný minister Radoslaw Sikorski. (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík)

VARŠAVA – V rámci pracovnej cesty v Poľskej republike navštívil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár varšavskú centrálu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). So zástupkyňou jej výkonného riaditeľa pre spôsobilosti Aijou Kalnajovou diskutoval o výzvach nelegálnej migrácie a možnostiach spolupráce pri riešeniach na úrovni Európskej únie, ako aj jednotlivých členských štátov. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ SR.

Najväčšia agentúra Európskej únie podporuje krajiny pri riadení vonkajších hraníc Únie a v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. "Aj v krajinách, kde to v minulosti bolo nemysliteľné, nám dnes dávajú za pravdu a priznávajú, že je to veľký problém. Svedčia o tom tiež zavedené kontroly na vnútorných hraniciach EÚ, čím dochádza k narušeniu základného princípu voľného pohybu v schengene. Ide o jeden z dôležitých benefitov, ktoré prináša Únia do života našich obyvateľov," uviedol minister.

archívne video

Slovensko má svoje podmienky pred summitom EÚ, uviedol Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nelegálna migrácia

S Kalnajovou sa zhodli, že nelegálna migrácia nie je problém, ktorý vzniká na európskych hraniciach, ale ďaleko pred nimi. "Slovenská republika dlhodobo a konzistentne hovorí, že Migračný pakt nie je v tomto smere riešením. Okrem ochrany schengenských hraníc, dôslednej návratovej politiky a iných opatrení je potrebné zamerať sa aj na tretie krajiny a smerovať pozornosť a pomoc do tejto oblasti," dodal Blanár.

Slovensko sa aktívne zapája do operačných aktivít Frontexu a svojich policajtov vysiela na podporu spoločných operácií. Prioritou SR bola v roku 2024 balkánska oblasť - Srbsko, Rumunsko a Grécko.

Minister Blanár vo Varšave diskutoval s poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským a zároveň s predsedom Výboru pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky a splnomocnencom poľskej vlády pre obnovu Ukrajiny Pawlom Kowalom. Okrem centrály Frontexu navštívil aj Múzeum Varšavského povstania a v priestoroch veľvyslanectva SR sa stretol so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.