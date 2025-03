Desivé svedectvá bratranca amerického viceprezidenta: Rusi zabíjali vlastných vojakov, Putinovi sa nedá veriť

(Zdroj: Youtube/CNN, SITA/AP/Mark Schiefelbein)

Vance, ktorý sa po viac ako dvoch rokoch v radoch ukrajinskej armády v januári vrátil do USA, varoval pred naivitou Washingtonu voči Moskve. „Súčasné vedenie USA si neuvedomuje, že Rusi nás nikdy nebudú považovať za svojich spojencov, aspoň nie v tejto generácii,“ vyhlásil."Donald Trump a môj bratranec si zjavne myslia, že môžu uchlácholiť Vladimira Putina. To je omyl, Rusi nám nezabudnú našu podporu Ukrajine. Sme pre Putina užitoční idioti," dodal Nate Vance pre francúzske Le Figaro.

Ako vojnový veterán, ktorý bojoval v najkrvavejších bitkách pri Kupjansku, Bachmute, Avdijivke a Pokrovsku, má s ruskými metódami osobnú skúsenosť. „Osobne som bol svedkom toho, ako ruskí velitelia popravovali vlastných vojakov. A nebolo to len niekoľkokrát. Stávalo sa to tak často, že by ste to mohli považovať za politiku uplatňovanú pri ústupe vojakov,“ povedal v rozhovore pre CNN.

Bratranec JD Vancea bojoval na Ukrajine 3 roky, pokúšal sa s ním spojiť, no márne (Zdroj: X/Gerachenko_en)

Roztržka v Oválnej pracovni

Podľa neho je americká politika voči Rusku pod vedením Trumpa a jeho bratranca „nebezpečne krátkozraká“ a podceňuje skutočné úmysly Vladimira Putina.povedal s odkazom na ruskú politickú triedu.

Nate Vance bol obzvlášť pobúrený spôsobom, akým Trump a jeho bratranec zaobchádzali so Zelenským počas nedávneho stretnutia v Bielom dome. Schôdzka sa rýchlo zmenila na konfrontáciu a ukrajinský prezident predčasne odišiel. Krátko nato USA zastavili vojenskú pomoc Kyjevu a ukončili poskytovanie spravodajských informácií ukrajinskej armáde.

„To, čo s Trumpom urobili Zelenskému, bola pasca, nachystaná v zlom úmysle,“ vyhlásil Nate. Podľa neho bola táto situácia nielen ponižujúca pre Ukrajinu, ale aj strategickou chybou, ktorá môže USA v budúcnosti stáť veľa.

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho dom. (Zdroj: TASR/AP/Mystyslav Chernov)

Napriek ostrej kritike sa vyjadril, že svojho bratranca nepovažuje za zlého človeka, skôr za politika, ktorý sa snaží zapáčiť určitej časti voličov. „J. D. je inteligentný človek, ale zdá sa, že sa rozhodol veriť, že s Putinom sa dá dohodnúť. Je to obrovský omyl.“

Reakcia viceprezidenta

J. D. Vance sa k Nateovým vyjadreniam postavil zmierlivo. „Milujem svojho bratranca Natea a nikdy som verejne nehovoril o jeho službe na Ukrajine, pretože som nechcel ohroziť jeho život viac, ako už bol,“ uviedol vo vyhlásení pre New York Post.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

Tvrdí tiež, že nemá záujem viesť s ním verejné hádky. „Vždy som považoval Natea za najtvrdšieho chlapa, akého som poznal, a bez ohľadu na to, čo o mne hovorí, moja náklonnosť k nemu zostáva. Vždy sa s ním rád porozprávam,“ uzavrel viceprezident.

Nate Vance však trvá na tom, že bratranec nikdy neprejavil skutočný záujem o jeho skúsenosti z Ukrajiny a varuje, že USA si zahrávajú s ohňom. „To, že sme príbuzní, neznamená, že prijmem, že zabíjaš mojich kamarátov,“ dodal veterán.