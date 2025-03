Je to oficiálne! Migaľ sa stretol so Šimečkom, ten zverejnil aj FOTO z obeda: Má koalícia ďalší problém?

Samuel Migaľ (Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko)

BRATISLAVA – Boj o migaľovcov je v plnom prúde?! Koalícia má aktuálne istotu 76 poslancov, rada by však svoje rady rozšírila aj o Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorých vylúčili zo strany Hlas-SD a poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka. S trojicou rokuje osobne premiér Robert Fico, zatiaľ však bez finálneho výsledku. So založenými rukami však medzitým očividne nesedia ani v opozícii. Predseda najsilnejšej opozočnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka zverejnil na sociálnej sieti fotografiu, kde sedí za jedným stolom s Migaľom. Reč bola, ako inak, o politike.

Šimečka k zverejnenej fotografii napísal, že teraz sa láme, kde bude Slovensko patriť. „Táto vláda je úplne paralyzovaná. Ťahá nás preč z Európy a podhadzuje Rusku. Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať. Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom, môžu pomôcť rozhodnúť,“ uviedol šéf PS. „Hovorili sme aj o situácii v parlamente a o voľbe predsedu NRSR, kde sme sa zhodujeme, že Richard Raši nie je dobrým kandidátom,“ dodal. Podľa záberu sa spoločného rokovania zúčastnil aj ďalší poslanec za PS Martin Dubéci.

K stretnutiu sa vyjadril aj Samuel Migaľ

"Verím, že raz sa skončia vojny koalície voči opozícii a že raz nebude názor “druhej strany” považovaný za nesprávny bez toho, aby sme si ho vypočuli, alebo aby sme o ňom popremýšľali," napísal Samuel Migaľ na sociálnej sieti. "Som presvedčený, že v politike je dôležité počúvať každého, pretože reprezentujeme v Národnej rade nielen svojho voliča, ale všetkých obyvateľov Slovenska," dodal.

Fico chce migaľovcov na svoju stranu

Koalícia má momentálne v parlamente istých 76 hlasov, čo je najtesnejšia možná väčšina. To, že takéto vládnutie je náročné, pripúšťa aj premiér Robert Fico (Smer-SSD). "Sedemdesiatšesť poslancov dnes máme. Nie som však naivný. Vládnuť so 76-tkou je veľmi, veľmi náročné, pretože hocikto môže kedykoľvek vypadnúť," skonštatoval v nedeľu na Ta3.

Ak by sa im podarilo trojicu odídencov z Hlasu získať na svoju stranu, disponovali by oveľa pohodlnejšou väčšinou 79 poslancov. Premiér momentálne vedie so Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD a poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom, rokovania. Cieľom šéfa vlády je obnoviť podporu vládnej koalície od 79 poslancov. V hre je dokonca post ministra investícií, ktoré v súčasnosti patrí Smeru-SD. To by mohol obsadiť niekto z odídencov z Hlasu-SD alebo niekto kvalifikovaný, koho by nominovali migaľovci. Nové vedenie rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by sa politicky zodpovedalo premiérovi. Pôvodne podľa koaličnej zmluvy uzatvorenej krátko po voľbách na jeseň 2023 patril rezort strane Hlas-SD.

V akom stave sú rokovania a či vedú k dohode, však zatiaľ jasné nie je. Jasné nie je ani to, či majú odídenci o spomínané ministerské kreslo vôbec záujem. V hre je tiež možnosť, že by Ján Ferenčák mohol obsadiť momentálne voľný post šéfa parlamentu. „Keď sa rokuje, tak sa bavíme o všetkom, padajú všelijaké alternatívy, ale tie musia byť realistické,“ okomentoval takúto možnosť Fico. „Prebiehajú diskusie, nikto nikoho do ničoho nenúti. Mám s nimi zriedkavý dialóg. Ja som urobil, čo som urobiť mal,“ dodal.

Huliak v tom má jasno

Nový minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak sa cez víkend nechal počuť, že si nemyslí, že by sa trojica odídencov pridala k opozícii. "Poznám všetkých poslancov, vylučujem, že by sa pridali na stranu opozície. Každý z tých chlapov si uvedomuje, že nemôže dopustiť pád vlády a pevne verím, že sa podľa toho budú aj správať," povedal Huliak. Verí, že premiér rokovania s poslancami zvládne. Zároveň poukázal na to, že vláda prijíma dôležité opatrenia a legislatívu.