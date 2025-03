Liberáli to už viac nedokázali UKRÝVAŤ: Hamrana berú pod svoje krídla, týmto chce preraziť!

Hamran ofiiálne vstúpil do strany Sloboda a Solidarita. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

Hamran zatiaľ nie je členom SaS. "Zatiaľ som na prvej tlačovej konferencii tejto strany, pravdepodobne už na druhý týždeň tým členom zrejme budem. Tie rokovania prebiehajú," povedal Hamran na otázku, či sa stáva členom strany.

"Som bývalým voličom tejto politickej strany. Bola mi vždy sympatická odbornými riešeniami, ktoré boli hodnotené ako tie najlepšie programy nie politikmi, ale odborníkmi. Táto strana je schopná prinášať riešenia, ktoré sú schopné pomôcť našej krajine. Neutápajú sa v kultúrno-etických otázkach. Je mi sympatické, že pod ich krídlami dokážu spolupracovať konzervatívci a aj liberáli," uviedol Hamran dôvody, prečo si vybral práve SaS.

Predseda Gröhling zdôraznil, že si na Hamranovi najviac cení jeho zotrvávanie pri svojich postojoch a ocenil aj jeho "pravicové postoje". Samotný Hamran neskôr vyhlásil, že ho znepokojuje hlavne zahraničnopolitické smerovanie Slovenska, ktoré si v týchto dňoch vraj vybrala vláda a citoval aj kontroverzný výrok Erika Kaliňáka o tom, že si praje Rusko ako východného suseda s tým, že by bol "spoľahlivejší".

Na tlačovej konferencii okrem Hamrana stojí aj generál Pavel Macko , ktorý pôsobil v štruktúrach NATO.

O tom, že bývalý policajný šéf má namierené do politiky, už naznačoval v mnohých interview slovenského mediálneho priestoru. Niekdajší najvyšší predstaviteľ slovenskej polície má totiž v zuboch aktuálne fungovanie zboru a jeho hlavným a častým terčom je aktuálny hlasácky minister vnútra a zároveň šéf strany Matúš Šutaj Eštok.

SaS predtým ostro kritizoval, čo naňho nabonzoval Naď

Hoci jeho budúci kolegovia zo SaSky budú zrejme jeho rozhodnutiu tlieskať, nie sú to všetci, ktorí budú z tohto rozhodnutia nadšený. Pozitívnymi emóciami neprekypoval ani šéf Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď. Ten totiž Hamrana ešte v roku 2024 angažoval v rámci eurovolieb, hoci Hamran vtedy do strany nevstúpil.

Hamranovo vtedajšie rozhodnutie pre Demokratov malo svoj dôvod. Isté veci na Hamrana "nabonzoval" na streame aj samotný Naď. "Ja si pamätám na chvíle, keď Štefan za nás kandidoval, tak povedal, že do SaSky by žiadnom prípade nešiel, lebo 'je to strana, ktorá opakovane zbúrala demokratickú vládu'. A ak je teraz pravda, že ide tam, a takú informáciu máme, tak zjavne sa muselo stať niečo, čo zmenilo jeho názor. Je to jeho právo. Môže sa rozhodnúť ako chce. Ja mu držím palce, nech sa mu v živote darí," povedal teraz Naď.

Pred mesiacom bol skúpy na slovo

Hoci Hamran už skôr naznačoval, že jeho budúcnosť sa rysuje práve v SaS, nebolo to tak isté a do spektra možných alternatív pripadali aj iné strany. Hamran ich však nemenoval, no dá sa predpokladať, že na základe jeho kritiky smerom do vlády, nešlo o koaličné strany. "Nemám nejaký časový horizont, ak by som sa rozhodol, že vstúpim do politiky, učiním tak behom niekoľkých týždňov. Nemá to nejaký veľký zmysel špeciálne to naťahovať. Buď k tomu chcete priložiť ruku alebo nie," povedal pred niekoľkými týždňami Hamran v denníku SME.