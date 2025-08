Nové odhalenia v prípade bývalého policajného prezidenta: Mikulec prehovoril na súde

exrezident Policajného zboru Peter Kovařík (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Obžalovaný bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík postupoval podľa exministra vnútra a poslanca Národnej rady (NR) SR Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v lete 2021 pri zastavení zásahu mobilnej zásahovej jednotky zo Sobraniec pri zadržiavaní viacerých osôb v súlade so zákonom. Mikulec to povedal v stredu počas svedeckej výpovede na Mestskom súde Bratislava I. Peter Kovařík čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.