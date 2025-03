SaS chce zakotviť dĺžku možnosti prerušenia doktorandského štúdia

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičná SaS by chcela presadiť možnosť prerušenia doktorandského štúdia počas dĺžky poberania materského alebo rodičovského príspevku. Navrhujú to poslankyňa Vladimíra Marcinková a poslanec Vladimír Ledecký (obaja SaS) v novele vysokoškolského zákona, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR. Súčasná úprava ponecháva dĺžku prerušenia na študijných poriadkoch jednotlivých vysokých škôl. V niektorých prípadoch je podľa SaS toto obdobie kratšie ako dĺžka poberania rodičovského príspevku.