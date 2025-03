Plač, výčitky a zlomená rodina! Srdcervúce detaily tragédie: Paťko (†7) a Kubko (†5) sa utopili len pár metrov od domu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj, Facebook)

Podľa doterajších zistení sa chlapci vybrali von sánkovať, no keď sa po niekoľkých hodinách nevrátili domov, ich rodičia zalarmovali políciu. Do pátracej akcie sa okamžite zapojili hasiči aj miestni dobrovoľníci. Stopy sánok, nájdené neďaleko jazera, ich priviedli k zamrznutej vodnej ploche. Práve tam objavili preborený ľad a krátko nato aj telá oboch súrodencov

V čase tragédie sa podľa informácií Nového Času ich tehotná mama starala o ďalšie tri deti. Ako potvrdila rodina, ide o starostlivú matku, ktorá deťom venuje maximum času. „Je to veľmi starostlivá mamina. Vždy, keď som k nim prišla, venovala sa deťom a popritom varila a upratovala. S deťmi má veľmi dobrý vzťah a silné puto,“ opísala švagriná Simona Majerská.

Smútok a šok panujú aj medzi obyvateľmi obce, kde sa všetci navzájom poznajú. Starosta Štefan Škraban len ťažko hľadal slová. „Je to strašná tragédia. Všetkým nám je to nesmierne ľúto. S rodinou sme boli v kontakte, ale viac k tomu povedať neviem. Záznamy z kamier zachytili deti naposledy okolo piatej poobede. To miesto je len kúsok od ich domu,“ priblížil pre Plusku.

„Psychicky je na tom veľmi zle. Nevie prestať plakať, stále stojí pri okne a vyčíta si to. Nevie sa smerom k jazierku ani pozrieť. Nechce nič jesť ani piť,“ uviedla teta chlapčekov. „Čas už nevrátime naspäť. Teraz musíme byť všetci silní, robiť všetko pre to, aby brat so ženou odišli z toho domu preč a začali žiť odznova,“ dodala Simona.

Polícia začala trestné stíhane

Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Dvojica maloletých súrodencov sa nevrátila domov. Pri pátraní po nich sa našli neďaleko jazera sánky. Ďalšie pátranie teda priviedlo hasičov a policajtov k samotnému jazeru, kde našli prepadnutú vrstvu ľadu," informovala banskobystrická krajská polícia s tým, že hasiči našli dvojicu detí v jazere bez známok života.

"Môžeme potvrdiť, že na základe volania polície na tiesňovú linku 155 sme dnes po 20.30 h vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby SR k jazeru v obci Dačov Lom k dvom maloletým osobám, pod ktorými sa prepadol ľad. U oboch detí bola konštatovaná smrť," uviedla Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR

Tragédia vyvolala v obci aj rozdielne reakcie. Niektorí obyvatelia poukazujú na to, že rodičia by mali niesť určitú mieru zodpovednosti za to, čo sa stalo. Iní ich však bránia s tým, že išlo o nešťastnú zhodu okolností, ktorú si nikto nedokázal predstaviť. Spolupatričnosť vyjadril aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter: „Je to nepredstaviteľná strata. Myslím na rodinu a blízkych,“ uviedol na sociálnej sieti.