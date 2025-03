Je koalícia blízko k dohode? Stále je tu potenciál mať podporu 79 poslancov, uviedol Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Stále je tu potenciál podpory 79 poslancov. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda koaličnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Nevie si predstaviť, že by Miroslav Radačovský, ktorý by mohol nastúpiť do parlamentu namiesto Rudolfa Huliaka (nezaradený), nepodporoval vládnu koalíciu. Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS) je naopak presvedčená, že koalícia nemá pevnú podporu ani 76 poslancov.