VIDEOROZHOVOR Tomáš Drucker: Politika nie je o priateľstvách a rodine, Hlas-SD je pripravený stratiť rezort

BRATISLAVA – Strana Hlas-SD je pripravená stratiť jeden rezort, vnímajú to ako daň, ktorú musia zaplatiť po odchode poslancov a situácii sa stavajú čelom. Špekulovať o tom, ako konkrétne by zmeny mali vyzerať, nechce, parlamentná matematika je však jasná. Hlas-SD je podľa neho zodpovednou stranou s dobrým personálnym a odborným vybavením. O tom, aké sú jeho vzťahy s prezidentom Petrom Pellegrinim, situácii v Hlase-SD po odchode Samueľa Migaľa a Radomíra Šalitroša a aj o tom, či on sám plánuje stranu opustiť sme rozprávali s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).

Koalícia prechádza turbulentným obdobím. Premiér Robert Fico dal SNS aj Hlasu čas do pondelka, aby si vyriešili svoje problémy. Aký je postup Hlasu? Čo chcete presadiť, v čom ste ochotný ustúpiť?

- Strana Hlas-SD išla do volieb s tým, že chce slúžiť ľuďom a zlepšovať ich život a musíme to mať na pamäti. Vnímame, že jeden náš kolega odišiel, dvoch kolegov strana vylúčila kvôli nepatričným požiadavkám. Toto vnímame ako daň, ktorú musíme zaplatiť. Politika nie je ani o priateľstvách, ani o rodine, ale o faktoch. V tomto prípade je strana Hlas-SD pripravená stratiť jeden rezort za predpokladu, že vládna koalícia bude stabilná. To znamená, že ak nebudeme vedieť dať na stôl nejaké počty, sme pripravení ponúknuť ich asi strane Smer, to poviem otvorene. Ale aby som dnes špekuloval o tom, že kde, čo, kto a ako bude mať, je absolútne nenáležité.

Prepustili by ste post podpredsedu vlády pre Plán obnovy?

- Teraz som vám odpovedal. Je nenáležité špekulovať o tom, kto, kde čo a ako. Je to úloha, ktorú máme urobiť a povedal som aj to, že strana Hlas-SD je zodpovednou stranou. Keď niečo robíte, či už ja na školstve, alebo aj v politike, môžu nastať chyby. To, že prichádzame o poslancov, nemôžem vnímať ako niečo fantastické. Ale je to realita politického života, ktorá prináša náklady. Jasne sme povedali, že sme pripravení rozprávať sa o tom, že ponúkneme nejakú pozíciu, ale nechcem špekulovať cez médiá, čo to má byť a ako to má byť. Rozpráva sa toho veľa, ale ničomu to nepomôže.

Čo sa týka neobsadeného postu šéfa parlamentu, ktorý podľa koaličnej zmluvy tiež patrí strane Hlas-SD, tak je v hre aj táto pozícia?

- Nie. Vnímame dohody na tom, že sa v krátkom čase bude voliť Richard Raši za predsedu parlamentu.

Máte za neho náhradu na post ministra...

- Michal Kaliňák je významnou tvárou Hlasu, poznajú ho všetky regióny a v súčasnosti je štátnym tajomníkom. Tým nechcem hovoriť, že Michal Kaliňák je náhrada hneď zajtra za Richarda Rašiho, len hovorím, že strana Hlas-SD je pomerne dobre personálne vybavená a máme naozaj kvalitných ľudí. Žiaľ, odišla pani ministerka Dolinková, ale videli ste, že Kamil Šaško je vynikajúcim ministrom zdravotníctva, ktorý zvládol krízu. Myslím, že v tomto nie je Hlasu čo vyčítať. Plníme programové vyhlásenie vlády, realizujeme veci, čo sme ľuďom sľúbili. A to nie je iba o 13. dôchodkoch a minimálnej mzde. Dvakrát sme zastabilizovali ceny, zoberte si "nežnú revolúciu" vo vzdelávaní, zoberte si dlhoročný problém s fondami – veď práve Richard Raši s Michalom Kaliňákom prepustili fondy do regiónov, aby o nich rozhodovali. To isté môžem hovoriť o migračnej kríze. Matúšovi Šutajovi Eštokovi môžete vyčítať, čo chcete, ale dnes sa tu nenachádzajú migranti v parkoch a nezatvárajú nám naši susedia hranice. Strana Hlas-SD je personálne, odborne a kompetenčne vybavená. Áno, máme tu istú politickú krízú a staviame sa k nej čelom. Len sa mi nechce mediálne špekulovať.

Vaša strana prišla o troch poslancov – Samueľa Migaľa a Radomíra Šalitroša ste sami vylúčili, Roman Malatinec sa rozhodol prejsť k huliakovcom, ktorí majú svoje mocenské ambície. Mali by dostať hulikovci rezort, alebo iný post vo vláde?

- Ja som zažil asi len jednu stranu, ktorá nemala mocenské ambície a to bolo KDH pri posledných voľbách, kedy nechceli ísť do žiadnej koalície. Je úplne prirodzené a normálne, že kto ide do politiky, tak tam nejde robiť štafáž, ale chce byť vo výkonnej pozícii, aby niečo menil a ukázal voličom, ktorí mu dali hlas: ´Pozrite sa, ja som pre vás niečo urobil.´

Pýtam sa na to, že keďže sa im zmenila pozícia a majú o poslanca viac, tak či majú legitimitu žiadať ministerstvo?

- Všetko je o počtoch, je to jednoduchá matematika. Väčšina v parlamente je 76 a je to absolútna tesná väčšina. Každá vláda ak môže mať väčšiu väčšinu, tak ju chce mať. A je to len o miere a primeranosti stability takejto väčšiny, integrite a hodnotovom nastavení, lebo neviete pozliepať hocičo. To vám fungovať nebude. To je všetko, čo by som k tomu povedal - matematika hovorí jasne – čím väčšia väčšina, tým stabilnejšia vláda za predpokladu, že je koherentná. Už dnes vidíme, že máme prvky, kde sa strana Hlas-SD absolútne neprekrýva v niektorých otázkach. Jasne sme povedali, že Hlas-SD nikdy nedopustí vystúpenie z EÚ a NATO. Žiadali sme to do memoranda, keď vznikala koalícia, máme to v programovom vyhlásení vlády a dokonca aj traja najvyšší ústavní činitelia memorandum podpísali. A prečo o tom hovorím? Lebo niektorí pred voľbami hovorili o vystúpení. Takže určite nájdeme veci, ktoré nás rozdeľujú, ale pokiaľ sa budeme držať PVV, za ktoré sa ja podpíšem kedykoľvek, tak to má zmysel.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

