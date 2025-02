SaS poukazuje na neefektívne využívanie zdrojov na riešenie rómskej problematiky

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

DOĽANY - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) poukazuje na neriešenie rómskej problematiky zo strany vlády. Poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS) v stredu na tlačovej konferencii v obci Doľany na Spiši upozornil, že vláda plánuje počas najbližších troch rokoch investovať 1,1 miliardy eur v rámci Akčného plánu k Stratégii rovnosti a inklúzie a participácie Rómov na projekty, ktoré tejto skupine obyvateľstva podľa neho nijako nepomôžu. Upozornil, že tieto výdavky pritom nie sú nijako výrazne vysvetlené ani odôvodnené. Do NR SR preto predkladá uznesenie, ktoré reaguje "na pasivitu vládnych predstaviteľov a na neefektívne využívanie zdrojov určených na podporu rómskej komunity".

"Naplánované výdavky sú vo výške 1,09 miliardy eur, a to nie je konečná suma. Približne polovica výdavkov ešte nemá určenú sumu, pretože vláda stále nevie alebo nerozhodla, koľko budú niektoré projekty stáť. Ak by však všetky prostriedky smerovali priamo na zlepšenie životnej situácie Rómov, mohli by sme mnohé problémy vyriešiť. Väčšina týchto peňazí však ide na všetko možné, len nie na Rómov," skonštatoval Ledecký s tým, že väčšinu prostriedkov akčného plánu budú jednotlivé rezorty financovať z európskych fondov, zvyšok zafinancuje štát.

Poslanec konkretizoval, že napríklad 20 miliónov eur má ísť na rómsky mediálny dom, ďalších 60 miliónov eur na vysádzanie stromov a 20 miliónov eur je vyčlenených na mentoring znevýhodnených uchádzačov o prácu. "Ďalšie absurdné výdavky - poradenstvo pre živnostníkov za 800.000 eur či realizácia informatívnych stretnutí pre sociálne podniky za deväť miliónov eur. A takto by sa dalo pokračovať. Pritom 91 percent ľudí v týchto komunitách žije v absolútnej chudobe," podotkol Ledecký. Za dôležitejšie považuje vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami, prístup k vzdelaniu, pitnej vode či bývaniu a práci.

Zdôraznil, že k predloženému akčnému plánu nemali možnosť sa nijako vyjadriť. "Tým, že ho schválila vláda, je to definitívne a ministerstvá ho môžu napĺňať. Tým, že sme diskusiu otvorili v parlamente, budeme sa o tom baviť a bude to mať vplyv na ten akčný plán, čo sa z neho bude naozaj napĺňať a čo nie," dodal poslanec s tým, že garantom plánu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.