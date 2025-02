Slovensko by mohlo od ruského Gazpromu vysúdiť milióny eur za porušenie zmluvy, tvrdí SaS

členovia SaS (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo od ruského Gazpromu vysúdiť milióny eur podobne ako Česko, Rakúsko či Nemecko. Nič však v súčasnosti nenasvedčuje tomu, že by SPP plánoval podať žalobu na Gazprom za to, že nedodáva do SR dohodnuté objemy plynu. Uviedla vo štvrtok opozičná SaS.