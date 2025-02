Úrad vlády SR podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárnosti: Hnutie Slovensko reaguje

Július Jakab (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Úrad vlády (ÚV) SR podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Oznámenie sa týka konania bývalého vedúceho ÚV SR a poslanca Národnej rady SR Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a potenciálne ďalších osôb, ktoré mohli konať v rozpore so zákonom. Informoval o tom tlačový a informačný odbor ÚV SR.

"Predmetom podozrenia je uzatvorenie nevýhodnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. decembra 2020, ktorej celková hodnota po dodatkoch dosiahla 13,7 milióna eur," priblížil ÚV. Poukazuje na to, že zmluva bola uzatvorená napriek existencii ekonomicky výhodnejších alternatív a bez odborného zdôvodnenia, čím mohla vzniknúť štátu škoda veľkého rozsahu.

Podľa slov ÚV SR trestné oznámenie súčasne identifikuje pasivitu pri správe budovy ÚV SR Karáčoniho paláca, ktorý od roku 2020 chátra bez rekonštrukcie či iného využitia, hoci jeho obnova by bola výrazne lacnejšia ako prenájom priestorov. ÚV SR podáva pod vedením jeho vedúceho Juraja Gedru trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom.

Úrad si zároveň uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške vyčíslenej z neúčelne vynaložených prostriedkov na nájom a navrhuje znalecké dokazovanie pre určenie škody spôsobenej zhoršením stavu Karáčoniho paláca. "Naším cieľom je zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom štátu. Ak sa preukáže, že došlo k porušeniu zákona, budeme trvať na vyvodení dôsledkov," podotkol Gedra.

Vedúci úradu vlády získal vlani odmeny vo výške 32-tisíc eur

Zmena zákona o štátnej službe zrušila ustanovenie o maximálnej výške odmien zamestnancov a umožnila tak vládnym predstaviteľom získať neobmedzené odmeny. Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra tak mohol, okrem iných, získať odmeny vo výške 32.347 eur za druhý polrok 2024 od platnosti novely spomínaného zákona. Upozornilo na to v pondelok opozičné hnutie Slovensko, ktoré v tejto súvislosti kritizuje súčasnú vládu a jej predsedu Roberta Fica (Smer-SD).

"Dovtedy zákon hovoril totiž, že ročná odmena môže byť maximálne vo výške 20 percent ročného príjmu. To bola maximálna odmena aj pre šéfa úradu vlády, aj pre štátnych tajomníkov. Ale oni to jednoducho zakamuflovanou vetou v minulom roku počas najťažších konsolidácií, ktoré doteraz trvajú a budú trvať ďalšie roky, zmenili. Ľuďom nedali nič, ošklbali ich a sebe dali neobmedzené papalášske odmeny," povedal opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Opozičné hnutie v tejto súvislosti pripomenulo zvýšenie príjmov ministrov o 5000 eur mesačne

Vedúci úradu vlády tak podľa neho vlani dostával popri mesačnom plate 6044 eur odmeny v porovnateľnej výške od platnosti uvedenej novely. Jeho mesačný príjem tak mohol byť podľa Jakaba približne 12.500 eur, čo ho postavilo do pozície najlepšie plateného úradníka. Hnutie Slovensko kritizuje súčasnú vládu za opatrenia, ktoré podľa opozičných poslancov oberajú bežných ľudí o peniaze a vládnym predstaviteľom umožňujú zvyšovať si svoje príjmy. Opozičné hnutie v tejto súvislosti pripomenulo zvýšenie príjmov ministrov o 5000 eur mesačne a schválenú doživotnú rentu premiéra.

"Vláda na ľudí uvalila dve konsolidácie za 4,2 miliardy eur. Každý jeden občan musí zo svojej peňaženky dať 800 eur ročne, každý jeden rok pre súčasnú vládu. A nehanbia sa hovoriť ešte aj o tretej konsolidácii, ktorú chystajú, a ktorú sa snažia uvaliť na ľudí. Ľuďom zvýšili poplatky, odvody, znížili príspevok do druhého piliera, zvýšili dane, zobrali rodičovský príspevok a deťom znížili daňový bonus," dodal Jakab.

Jakab postupoval pri prenájme priestorov nad rámec zákonov

Poslanec Národnej rady SR a bývalý vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) postupoval pri prenájme priestorov nad rámec zákonov, po analýze trhu a hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze. Uviedol to hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky v reakcii na trestné oznámenie ÚV SR.

"Vedúci ÚV SR Juraj Gedra ide znovu úkolovať Generálnu prokuratúru, ako je to u neho zvykom. Chce, aby vyšetrovala to, o čom rozhodne on. Jeho trestné oznámenie je iba štandardnou smeráckou dymovou clonou," uviedol Bystriansky. Podľa neho sa snaží úrad vlády oznámením prekryť zverejnené informácie o "papalášskych odmenách", ktoré Gedrovi podpísal Robert Fico (Smer-SD).

Bystriansky ozrejmil, že rekonštrukciu Karáčoniho paláca tiež schvaľovala vláda aj pridelením peňazí z plánu obnovy. "Pri rekonštrukcii bolo komunikované s viacerými inštitúciami, ktoré mali na procese rekonštrukcie participovať, napríklad aj s Národnou bankou Slovenska alebo priamo kanceláriou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá využíva polovicu budovy Karáčoniho paláca," dodal.