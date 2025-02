Danko otvorene: Polepšený Fico je lepší ako pokazený Šimečka! Prezidentovi posiela veľavravný odkaz

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličná SNS je proti zvyšovaniu HDP na obranu. Možné zvýšenie obranných výdavkov na úrovni 3,5 percenta by bolo podľa predsedu SNS Andreja Danka ekonomickou smrťou. Nesúhlasí ani s postupným navyšovaním výdavkov. SNS bude tolerovať maximálne dve percentá HDP určené na obranu, ktoré Slovensko dáva už aj v súčasnosti. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Danko je zároveň aj proti ďalšiemu zvyšovaniu daní, v relácii kritizoval aj zavedenie transakčnej dane. "Je zle nastavená. (...) Ak by SNS mala viac percent, transakčnú daň zrušíme," poznamenal. V súvislosti s ďalšou konsolidáciou Danko povedal, že sa treba rozprávať o úsporách v rámci rezortov. Myslí si, že ministerstvo financií by mohlo návrh rozpočtu predložiť už v júni. "Netreba zabúdať na dlhovú brzdu, pretože sme pod tlakom toho, že Robert Fico (Smer-SD) bude musieť dať vyvážený štátny rozpočet alebo požiadať o dôveru," tvrdí šéf SNS.

Predseda KDH Milan Majerský v diskusnej relácii poukázal na to, že ak americký prezident Donald Trump uvalí clá na dovoz európskych áut, tak tým ohrozí pracovné miesta v slovenských automobilkách. Slovenská ekonomika je ohrozená aj tým, že na ministerstvá sú prijímaní noví ľudia a inflácia stúpa. KDH navrhuje zvýšiť odvod z hazardu, zaviesť rovnú daň či zrušiť daň z transakcií. Majerský apeluje aj na presunutie eurofondov na samosprávy, ktoré ich vedia lepšie využiť.

Fico sa mení na konzervatívneho politika

Šéf KDH si myslí, že by na Slovensku mohol platiť princíp subsidiarity a kompetencie by sa mali posunúť na nižšiu úroveň, aby o všetkom nerozhodoval silný štát. Slovensko však podľa Danka potrebuje pevnú ruku. Opozičný poslanec zároveň poukázal na to, že Fico sa mení na konzervatívneho politika. Ukážu to však podľa neho až skutky, či sa postaví za ochranu rodín, spravodlivosť a právny štát. "Polepšený Fico je lepší ako pokazený a financovaný zo Západu Šimečka (Michal, predseda PS, pozn. TASR)," reagoval Danko.

Premiér Fico má podľa šéfa SNS podpísať dokument s nezaradenými poslancami. Naznačil, že na koaličné rady chodiť nebudú. Danko taktiež nepotvrdil, či sa nezaradený poslanec Rudolf Huliak stane ministrov investícií. SNS však podľa Dankových slov deklarovala Ficovi, že má dôveru v nominovaných ministrov. Majerský zmeny vo vláde označil za vládny zlepenec. "Celá vládna koalícia je unavená z toho sporu. Netiahne sa to týždeň, mesiac, je to viac ako polroka," skonštatoval. Majerský tvrdí, že Danko vo svojom liste premiérovi citoval opozíciu. "Z vás sa stal opozičný politik voči premiérovi a vlastnej vláde," poznamenal.