Úrady čelia obrovskému náporu, hlásia dlhé čakania! Dôvodom je POVINNOSŤ kvôli transakčnej dani

V súvislosti so zavedením dani z finančných transakcií vznikla povinnosť pre podnikateľské subjekty zriadiť si tzv. transakčný účet v banke a to do 31. marca 2025. Tento účet slúži na evidenciu a správu finančných transakcií v súlade s novou legislatívou, pričom ide o štandardný podnikateľský účet.ň

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti zaznamenalo v posledných dňoch zvýšený dopyt po výpisoch z neverejnej časti živnostenského registra na klientskych centrách, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie transakčného účtu. To výrazne zahltilo stránky, znížilo komfort vybavovania občanov a predĺžilo čakacie doby.

"Z tohto dôvodu upozorňujeme, že povinným podkladom na zriadenie podnikateľského účtu v banke nie je len samotný výpis z neverejnej časti živnostenského registra, ale aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení, prípadne rovnopis ohlásenia živnosti," informuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Ide to aj pohodlne a bezplatne

Občanom radí, že predmetný výpis je možné získať pohodlne a bezplatne prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom postup je jednoduchý.

Prihláste sa do svojej elektronickej schránky pomocou eID karty. Vyhľadajte a vyplňte formulár "Žiadosť o výpis z neverejnej časti živnostenského registra". Odošlite vyplnenú žiadosť elektronicky.

"Po spracovaní žiadosti obdržíte výpis priamo do svojej elektronickej schránky bez akýchkoľvek poplatkov," informuje Neumann. Pre tých, ktorí uprednostňujú osobné vybavenie, je možnosť získania výpisu dostupná aj na klientskych centrách alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Upozorňuje však, že v týchto prípadoch môže byť spojený s administratívnym poplatkom a dlhšou dobou vybavenia.

Ministerstvo vnútra SR vyzýva všetkých podnikateľov, aby využili túto elektronickú službu, ktorá šetrí čas a náklady spojené s vybavovaním potrebných dokumentov. Ďalším cieľom rezortu je umožniť poskytovanie týchto údajov aj komerčným subjektom, ako sú banky, aby občania nemuseli predkladať výpisy manuálne. V prípade otázok alebo potreby asistencie stačí kontaktovať zákaznícke centrum na telefónnom čísle 0800 222 222 alebo e-mailom na callcentrum@minv.sk.