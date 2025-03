Inflácia na Slovensku mierne klesá, poukázal analytik: Stále je však 4. najvyššia v eurozóne

Ilustračné foto (Zdroj: Topky, Getty Images)

Potravinová inflácia v druhom mesiaci roka spomalila

Potravinová inflácia v druhom mesiaci roka tiež spomalila, a to na 3 % z januárových 3,4 %. "Toto však nemusí mať dlhé trvanie a už v marci môžu potraviny spolu s alkoholom a tabakom opätovne zdražovať rýchlejším medziročným tempom. A to jednak z domácich dôvodov, ktorým je nižšia porovnávacia báza od marca. To by mohlo posunúť našu potravinovú infláciu opäť vyššie," vysvetlil Gábriš.

archívne video

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Druhým faktorom je podľa neho medzinárodné prostredie, keďže potravinová inflácia v niektorých veľkých krajinách eurozóny od začiatku roka zrýchľuje a rovnaké tendencie je vidieť aj v krajinách nášho regiónu. Slovensko má aktuálne štvrtú najvyššiu potravinovú infláciu v eurozóne. Vyššiu dosiahli z doteraz publikovaných krajín len Holandsko (7,4 %), Belgicko (6,1 %) a Chorvátsko (5,6 %), rovnakú úroveň ako SR malo podľa predbežných dát Nemecko.

Tovarová inflácia tzv. neenergetických priemyselných tovarov zrýchlila na Slovensku vo februári z 2,6 % na 3,0 %, čo bola najvyššia hodnota za posledných 11 mesiacov. Ceny energií boli medziročne vyššie približne o jedno percento.

Silná inflácia v oblasti služieb

Silná ostáva inflácia v oblasti služieb, aj keď vo februári spomalila z 8,2 % na 7,8 %, poukázal analytik. "Podľa dosiaľ zverejnených dát za krajiny eurozóny sme mali najvyššiu infláciu služieb spoločne s Chorvátskom. A aj po zverejnení kompletných februárových dát za všetky krajiny eurozóny zrejme ostaneme v prvej trojke," doplnil Gábriš.

Po januárovom prudkom zvýšení stúpli ceny vo februári medzimesačne len o 0,2 %, vyzdvihol analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií Ján Šilan. "Rástli najmä ceny tovarov a služieb (obe po 0,5 %). Ceny potravín boli vyššie o 0,2 %. Ceny energií, vrátane pohonných hmôt, sa medzimesačne nezmenili," priblížil.

Oproti aktuálnej februárovej prognóze rezortu financií je tak inflácia miernejšia. "Prognóza odhadovala rast cien na celý rok na úrovni 3,7 %, po zapracovaní rýchleho odhadu by bola inflácia v roku 2025 o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) nižšia," doplnil Šilan.