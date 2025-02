Náhla zmena na čerpacích staniciach: Kým jedni majitelia sa radujú, druhí smutia! Výrazne drahší je aj TENTO plyn

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najskôr to vyzeralo, že ceny palív ostanú bez zmeny. Do piatku sa na čerpačke Slovnaft predával liter benzínu za 1,600 eura, nafta 1,562 eura za liter. Na OMV sa liter nafty predáva za 1,569 eura a liter benzínu za 1,609 eura. Na benzínke Shell to je 1,569 eura za liter nafty a 1,599 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,542 eura za liter nafty a 1,579 eura za liter benzín.

No v noci z piatka na sobotu sa ceny mierne menili, výraznejšie však v prípade nafty. Liter benzínu sa na čerpačke Slovnaft predáva za 1,599 eura, liter nafty za 1,579 eura. V prípade dieselu tak ide o nárast o necelé 2 centy.

Štatistický úrad: Ceny sa menili len nepatrne

Štatistický úrad upozornil, že spotrebitelia za pohonné látky počas 7. týždňa roku 2025 zaplatili o niečo menej ako v predchádzajúcom týždni. Ceny benzínu 95 a motorovej nafty boli pritom najnižšie za posledných 5 týždňov. Cena prémiového benzínu 98 medzitýždňovo poklesla druhý krát v tomto roku.

"Benzín natural 98 sa v strede februára predával za znížených 1,790 eura za liter. Benzín natural 95 medzitýždňovo zlacnel na 1,586 eura. Motorová nafta sa predávala za 1,546 eura za liter. Všetky tri najčastejšie používané palivá zlacneli o niekoľko desatín centa," uviedol Štatistický úrad na svojej stránke.

Avšak, motorové plyny zaznamenali medzitýždňový nárast cien. Skvapalnený zemný plyn (LNG) bol na hodnote 1,759 eura za kilogram, medzitýždňovo zdražel najvýraznejšie, a to o 4,2 centu. Za skvapalnený ropný plyn (LPG) spotrebitelia zaplatili 0,765 eura za liter. Stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za mierne zvýšených 1,662 eura za kilogram.

"Aktuálne ceny pohonných látok boli súčasne nižšie ako pred rokom2), a to motorová nafta o 5,8 %, benzín natural 98 o 2,4 % a benzín natural 95 o 2,2 %. Cena plynu LNG bola medziročne vyššia o 15,1 %, LPG o 8,4 % a CNG o 3,8 %. Ekologický plyn bioLNG sa predával za cenu o 4,7 % vyššiu ako vlani," uzavreli.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,59 eura za liter a nafty 1,55 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,44 eura, liter benzínu 1,46 eura. Ide tak o rozdiel 13 centov na litri, v prípade nafty o 11 centov. LPG tam stojí 0,73 eura za kilogram, o 4 centy na kilograme menej.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,56 eura a liter nafty 1,59 eura. Benzín je v tomto prípade lacnejší o necelé 3 centy, ale nafta je drahšia o 4 centy na litri. Drahšie je aj LPG, kilogram v Maďarsku stojí necelé euro. V Poľsku stojí liter nafty 1,52 eura a liter benzínu 1,49 eura. LPG tu kúpime za 0,78 eura za kilogram. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,58 eura za liter, teda porovnateľne, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,60 eura.

Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Benzín 1,59 1,46 1,49 1,56 1,58 Nafta 1,55 1,44 1,52 1,59 1,60 LPG 0,77 0,73 0,78 0,95 x

Analytik: Ceny sú stabilné

Ceny pohonných látok zostávajú naďalej stabilné, pričom ďalšie zmeny sa v nasledujúcich týždňoch ani neočakávajú. Obchodníci aktuálne čakajú najmä na vyjasnenie colnej politiky. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. "Výhľad na ďalšie týždne zostáva stabilný, pričom sa neočakávajú výrazné zmeny v maloobchodných cenách pohonných látok. Obchodníci zatiaľ vyčkávajú na jasnejšie vyjadrenia o colnej politike, ako aj na nadchádzajúce makroekonomické údaje a očakávania súvisiace s nadchádzajúcou motoristickou sezónou," uviedol Nemky.

Aktuálne však podľa neho pretrvávajú problémy s ponukou ropy, keďže útok ukrajinského dronu poškodil ropovod vedúci z Ruska do Kazachstanu, čo spôsobilo pokles exportov do tejto krajiny o 30 až 40 %, teda približne 380.000 barelov. Na druhej strane je v hre aj možné obnovenie exportu ropy z Iraku, ktorý by mohol dodať 300.000 barelov denne, čím by čiastočne kompenzoval tento výpadok.

Analytik spresnil, že okrem faktorov ovplyvňujúcich ponuku sa objavujú aj nové riziká pri dopyte. Navrhované clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, polovodičové čipy či farmaceutické importy by mohli spomaliť ekonomický rast, čo by negatívne ovplyvnilo aj celosvetovú spotrebu ropy. "Aj veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame zostali stabilné, a to aj napriek minulému týždňu, keď ceny benzínu dočasne vzrástli. To naznačuje, že obchodníci neprikladali výraznejší význam možným obmedzeniam exportu benzínu z Ruska," dodal Nemky.