Podľa Remišovej nie je problémom Slovenska, akou trasou k nám Rusko dopraví plyn

BRATISLAVA - Rusko sa zaviazalo dodávať nám plyn až na našu hranicu a nie je problémom Slovenska, kadiaľ nám ho dopraví. Uviedli to v utorok predstavitelia opozičného parlamentného klubu hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ na tlačovej konferencii v reakcii na pondelkové (3. 3.) vyjadrenia premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD).

"Fico zavádza voličov, pokiaľ ide o ruský plyn. Slovensko má s Ruskom dohodu do roku 2034, v ktorej sa Rusko zaviazalo dodávať nám plyn až na našu hranicu, a nie je problémom Slovenska, kadiaľ nám ho dopraví. Slovensko bolo doteraz vždy spoľahlivým partnerom, za plyn platíme trhovú cenu a teraz je na Rusku, aby túto zmluvu dodržiavalo," uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Premiér podľa jej slov klamal aj v súvislosti s plynom z Azerbajdžanu, keďže Ukrajina už rok deklaruje, že je ochotná tento tranzit umožniť.

"Robert Fico neustále klame ľudí, že nechce vystúpiť z EÚ, no v skutočnosti robí všetko pre to, aby sme z EÚ nakoniec odišli a aby nás izoloval od našich spojencov v EÚ," povedala Remišová. Poukázala na to, že až 93 % priamych investícií pochádza z krajín EÚ a štátov európskej zóny voľného obchodu spoločne s Veľkou Britániou, čo prináša Slovensku státisíce pracovných miest a vyššie daňové príjmy. "Na porovnanie, investície z Ruska predstavujú len 0,1 %," podotkla.

Opozičný poslanec Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodal, že premiér by mal sedieť za stolom s našimi európskymi spojencami, pretože práve títo lídri nám zabezpečujú prosperitu a bezpečnosť. "Naším najbližším spojencom Fico napľúva do tváre, a pritom od nich chce, aby Slovensko z EÚ získavalo eurofondy," uzavrel.

Premiér uviedol v pondelok pred štvrtkovým (6. 3.) samitom EÚ v Bruseli, že plyn, ktorý Ukrajina nakupuje na trhu EÚ, je v absolútnej väčšine plyn ruského pôvodu. Slovensko podľa neho navrhne do záverov samitu vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie.