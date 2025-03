Európa by mala znížiť závislosť od LNG: Ruský plyn je potrebný, uviedol analytik

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Potrebovali by sme znížiť závislosť voči LNG exportom na polovičnú úroveň, z tých 40 % na nejakých 20 %. To samozrejme možno dosiahnuť len tak, že by sme museli zvýšiť dodávky potrubného plynu a ponúka sa samozrejme predovšetkým možnosť z Ruska," uviedol Pánis.

archívne video

Situácia s plynom je absurdná, tvrdí premiér (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Pomerne vysoká závislosť od LNG plynu môže spôsobovať výrazné výkyvy cien plynu na európskom trhu, myslí si Pánis. Dopyt po skvapalnenom plyne totiž častokrát prevyšuje súčasnú ponuku. Problémy nastávajú najmä v prípade, ak sa zvýši dopyt po LNG zo strany Ázie, prípadne ak príde k výpadku LNG ponuky. To podľa analytika spôsobuje okamžité výkyvy v cenách, ktoré negatívne vplývajú na Európu.

Ceny plynu na európskom trhu

Ceny plynu na európskom trhu pritom vo februári atakovali dvojročné maximá, kedy dosiahli sumu takmer 60 eur za megawatthodinu. Analytik pripomenul, že vysoké ceny plynu výrazne ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európy, ktorá je v súčasnosti v poklese. Odborníci by mali v súčasnosti vzhľadom na danú situáciu očakávať, že do Európy začne postupne prúdiť viac ruského plynu. "Európa sa len veľmi ťažko zaobíde bez ruského plynu a ak by sme sa mali zaobísť bez toho plynu, tak to bude len na úkor toho, že budeme musieť plyn kupovať za podstatne vyššie ceny," priblížil Pánis.

V súčasnej situácii môžu ceny plynu za určitých podmienok naďalej rásť, a to aj vzhľadom na potrebu letného dopĺňania zásobníkov, a dostať sa na úroveň nad 60 eur za megawatthodinu. V prípade chladnejšieho počasia alebo výpadku energie z obnoviteľných zdrojov by mohli dokonca prekonať hranicu 70 eur za megawatthodinu, dodal analytik.