Rozhodnutie USA neobnoviť výnimku zo sankcií voči Iraku je nezákonné, tvrdí Irán

"Takéto vyhlásenia sú priznaním nezákonnosti, priznaním zločinov proti ľudskosti, pretože sankcie USA, jednostranné sankcie USA proti iránskemu národu nemajú žiadne opodstatnenie ani právny základ," povedal hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí. Krok Spojených štátov označil za "absolútne nelegálny".

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu zrušila spomínanú výnimku, a to v rámci politiky "maximálneho tlaku" Trumpa voči Teheránu pre tvrdenia, že Irán sa usiluje získať jadrové zbrane. Irán tieto obvinenia popiera.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí povedal, že rozhodnutie USA "zaručuje, že Iránu neumožníme žiadnu mieru ekonomických alebo finančných úľav". Cieľom Trumpovej kampane proti Iránu je podľa hovorcu "ukončiť jeho jadrovú hrozbu, obmedziť jeho program balistických rakiet a zastaviť ho v podpore teroristických skupín".

Irán dodáva tretinu irackého plynu a elektrickej energie, čo Teheránu zabezpečuje značné príjmy, píše AFP. Výnimka pre Irak bola zavedená v roku 2018, keď Washington opätovne uvalil sankcie na Teherán po tom, ako Trump prvýkrát obnovil svoju politiku "maximálneho tlaku", v rámci ktorej USA odstúpili od jadrovej dohody s Iránom.

Trump po návrate do prezidentského úradu vyzval na novú dohodu s Iránom a v piatok uviedol, že napísal list najvyššiemu iránskemu duchovnému vodcovi Alímu Chameneímu, v ktorom navrhol nové rokovania o jadrovom programe Iránu. V liste vyjadril nádej, že Teherán bude rokovať, v opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán "hrozná vec", povedal Trump.

Irán tvrdí, že nedostal žiadny list. Chameneí v sobotu po hrozbách Trumpa uviedol, že ide o "šikanu". Najnovšie rozhodnutie americkej administratívy predstavuje pre Irak "dočasné operačné výzvy," povedal poradca irackého premiéra. Iracká vláda podľa neho pracuje na alternatívach, ako udržať dodávky elektrickej energie a zmierniť prípadný výpadky, píše Reuters.