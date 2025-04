Česko je po 60 rokoch nezávislé od ruskej ropy: Zásobované je výhradne neruskou ropou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Česko je približne po 60 rokoch nezávislé od ruskej ropy z ropovodu Družba a prvýkrát v histórii je plne zásobované výhradne neruskou ropou ropovodmi TAL a IKL. Vo štvrtok to na centrálnej prečerpávacej stanici v Nelahozevsi oznámil český premiér Petr Fiala. Dosiahnuť nezávislosť od Ruska sa v prípade ropy Česku podarilo vďaka projektu TAL-PLUS.

„Je to skutočne historický okamih, lebo po zhruba 60 rokoch sa definitívne skončila naša závislosť od Ruska, a to je dôležitá a dobrá správa. Rusko už nás nemôže vydierať zastavením dodávok,“ povedal Fiala s tým, že ide o dôležitý míľnik v posilnení bezpečnosti Česka. Ropovodom TAL a následne IKL môže do ČR prúdiť osem miliónov ton ropy ročne, čo podľa premiéra pokryje spotrebu celej krajiny.

Český minister financií Zbyněk Stanjura podotkol, že celú investíciu, približne viac než 64 miliónov eur, zainvestoval štátny podnik Mero z vlastných zdrojov bez účasti štátneho rozpočtu. Projekt sa podľa neho podarilo zrealizovať v rekordne krátkom čase. „Správy o tom, či potečie alebo nepotečie ruská ropy ropovodom Družba, sú síce zaujímavé, ale pre ČR už nie sú dôležité,“ povedal Stanjura.

Ropovod Družba ostáva v pohotovosti

Prvé navýšené dodávky neruskej ropy z talianskeho prístavu v Terste dorazili podľa generálneho riaditeľa Mero ČR Jaroslava Pantůčka do Česka v stredu. Je to prvá ropa, ktorá bude nahrádzať výpadky systému ropovodu Družba. Už dnes popoludní začne Mero ČR ropu prepravovať jej vlastníkovi, teda spoločnosti Orlen Unipetrol do rafinérie v Litvínově. Otázkou zatiaľ podľa neho zostáva, ako ďalej využijú ropovod Družba. „Zostáva natlakovaný, je pripravený na potenciálnu prevádzku v prípade záujmu nášho zákazníka. Premýšľame, čo s ním, chceme ho správne ekonomicky využiť,“ dodal.

Česko však aj naďalej potrebuje niektoré ropné produkty dovážať z iných krajín, pretože v prípade pohonných látok nedokážu dve české rafinérie pokryť všetku spotrebu. „Trh ČR je v pohonných látkach deficitný, asi tretina sú dovozy. Avšak tieto dovozy sú podmienené tým, že produkty vyrobené a dovezené na český trh pochádzajú z neruskej ropy. Takže aj potenciálne importy, napríklad zo Slovenska, sú možné za predpokladu, že by rafinéria na Slovensku vyrobila produkty z neruskej ropy. To znamená, že by bola zásobovaná ropovodom Adria,“ podotkol Pantůček. Prvé rokovanie o projekte rozšírenia ropovodu TAL sa začalo v roku 2015. V máji 2023 bola podpísaná zmluva a začali sa prvé stavebné práce, ktoré sa skončili v januári tohto roka.