Na Konferencii sme sledovali prerod Roberta Fica na konzervatívca, uviedla europoslankyňa Lexmann

Miriam Lexmann (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone nastal prerod premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na konzervatívca. V reakcii na jeho prejav to uviedla europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).

Slová musia nasledovať aj skutky

"Byť konzervatívny znamená aj ochranu hodnôt, ako je ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, právny štát, spravodlivé nakladanie s verejnými prostriedkami a boj proti korupcii. Slová musia nasledovať aj skutky, v opačnom prípade je to len promoakcia," povedala Lexmann.

archívne video

Miriam Lexmann v EP o snahách EÚ o revíziu politiky o automobilovom priemysle (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ochrana zvrchovanosti Slovenska

Poukázala na to, Fico hovoril aj o ochrane zvrchovanosti Slovenska v Európskej únii (EÚ). Návrat k základným hodnotám Únie je jedna z výziev, ktorú KDH sleduje desaťročia. Hnutie chce, aby bola EÚ taká, ako keď do nej SR vstúpila, a ochraňovala bezpečnosť ekonomických záujmov občanov. Nemá tiež podľa Lexmann zasahovať do výlučných kompetencií členských štátov. "Tu boli dlhodobo Robert Fico a strana Smer na opačnej strane barikády. Budeme sledovať, či tieto slová budú nasledovať aj skutky," poznamenala.

Európa potrebuje rozmanitosť názorov

Premiér vo svojom piatkovom (21. 2.) prejave na CPAC vyhlásil, že Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú "proti prúdu", sú odsúvaní na okraj a trestaní. Fico je podľa vlastných slov prekvapený správaním Európskej únie a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorí "tri roky presadzovali vojnu na Ukrajine" a dnes sa snažia "natlačiť" do mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Tiež zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.