Hrdinská záchrana v ľadovej vode: Policajti z Leopoldova riskovali vlastné životy, aby zachránili muža

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

LEOPOLDOV - Policajti z Obvodného oddelenia PZ Leopoldov preukázali mimoriadnu odvahu a nasadenie, keď neváhali a skočili do ľadovej vody, aby zachránili topiaceho sa muža.

Počas nočnej služby prijala polícia oznámenie od všímavého občana, ktorý spozoroval muža vo Vanigovskom kanáli v obci Trakovice. Operačný dôstojník okamžite vyslal hliadku na miesto. Keď dorazili, našli muža ponoreného až po hlavu vo vode, neschopného dostať sa na breh.

Situácia bola kritická – muž javil známky ťažkého podchladenia, nekomunikoval, triasol sa a nevnímal okolie. „Policajti okamžite skočili do vody a vytiahli ho po strmom brehu von. Muž javil známky ťažkého podchladenia, nekomunikoval, kŕčovito sa triasol a nevnímal okolie, preto mu poskytli neodkladnú predlekársku pomoc. Po zistení, že nemá viditeľné zranenia ho uložili do stabilizovanej polohy, prikryli izotermickou fóliou a až do príchodu RZP mužovi kontrolovali životné funkcie,“ informovala polícia.

PRI 0°C NEVÁHLI ANI SEKUNDU SKOČILI DO VODY, ABY ZACHRÁNILI ŽIVOT 👮👮Policajti práp. Marek a ppráp Mário z Obvodného... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Thursday, February 20, 2025

Podľa zdravotníkov mohol byť 49-ročný muž vo vode niekoľko hodín. Bol prevezený do nemocnice v Trnave, kde sa jeho stav podarilo stabilizovať. „Vďaka všímavému okoloidúcemu a pohotovej reakcii policajtov sa podarilo zachrániť mladý ľudský život. Pomáhať a chrániť má zmysel,“ dodala polícia.