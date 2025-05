Analytikom sa nepozdáva Suskov plán: Väzenské náramky na PRENÁJOM? Veď v sklade ich máme ešte plno!

Susko rozbehol nové investície do oblasti väzenstva. (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič, Martin Baumann, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) si v najnovšej správe posvietil na finančné zabezpečenie väzenského stavu na Slovensku, čo spadá pod ministerstvo spravodlivosti. Prostriedky, ktoré majú ísť na plán ministra Borisa Suska by si však vedeli predstaviť s iným využitím. Šéf rezortu má totiž podľa všetkého v pláne rozbehnúť systém prenajímania väzenských náramkov, ktoré sú pritom v značnom počte na našich skladoch.

ÚHP svoje analýzy a početné grafy uviedol v aprílovej revízii výdavkov na väzenstvo. V dokumente sú pod hlavičkou finančných analytikov prebraté viaceré aspekty tejto problematiky na Slovensku, pričom 315 miliónov eur ročne táto krajina vynakladá na väzenstvo ako také. Expertom na financie však vŕta hlavou čosi iné.

Náramky, ktoré sú už na sklade

V pripomienkovom konaní sa už nachádza Suskova novela zákona, ktorá prejednáva problematiku využívania technických prostriedkov vo väzenstve štýlom prenájmu. Ide o väzenské monitorovacie náramky. Susko sa v tomto prípade zrejme inšpiroval niektorými krajinami v zahraničí, ktoré šetria stovky miliónov eur tým, že prenájom náramkov stojí menej ako jeho kúpa.

"Podľa medzinárodného porovnania (NKÚ, 2023) majú krajiny (napr. Španielsko a Belgicko) monitoring odsúdených zabezpečený ako službu s prenájmom zariadení. Jednotková cena je v takom prípade nižšia ako 5 eur s flexibilným množstvom zariadení. Do budúcna by bolo vhodné analyticky vyhodnotiť výhodnosť prenájmu, kde je pri flexibilnom počte kapacít možné dosiahnuť nižšie jednotkové náklady," skonštatovali analytici ÚHP.

Problém je však inde. Kapacity v tomto smere totiž už ako štát vybudované máme.

Až 60 percent z nich čaká na skladoch

Podľa analytikov totiž treba využiť zvyšných 60 percent monitorovacích zariadení (ESMO) čakajúcich v skladoch. Je to asi 550 kusov. Slovensko pritom vraj využíva len 40 percent zariadení ESMO, čo službu predražuje. "Priemerná cena elektronického systému monitoringu osôb je 20 eur na osobu a deň, pri plnom využití dostupných zariadení by klesla na takmer 10 eur. V priemere je sledovaných 650 osôb pri kapacite 1,7-tisíc zariadení. Do roku 2021 bol systém využitý v priemere len na 10 percent, v roku 2021 dosiahol 22 percent (351 osôb) a za posledných 12 mesiacov až 40 percent zariadení (653 osôb)," skonštatovali analytici.

Výdavky za prevádzku ESMO dosiahli za posledných 5 rokov v priemere 4,5 miliónov eur ročne. Pôvodne (2015) boli obstarané monitorovacie zariadenia pre 2-tisíc súbežne monitorovaných osôb za 27,3 miliónov eur. Dnes rezort vastní 1 715 monitorovacích zostáv, z ktorých je pre servis a rezervy možné zapojiť naraz 70 percent, čo je asi 1 200 kusov.

"Navrhovanou právnou úpravou dôjde k vytvoreniu tzv. hybridného režimu využívania technických prostriedkov, a teda využívanie technických prostriedkov vo vlastníctve štátu a technických prostriedkov vypožičaných, napríklad na základe rámcovej nájomnej zmluvy," vysvetľuje svoj krok Suskov rezort.