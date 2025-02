V tomto roku došlo k viacerým zmenám v daňovom bonuse na dieťa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa nastali od začiatku tohto roka viaceré zmeny. Upravila sa veková hranica dieťaťa, na ktoré možno uplatniť daňový bonus, zvýšil sa percentuálny limit uplatňovaný v závislosti od počtu detí, znížila sa suma daňového bonusu pri dosiahnutí vyšších príjmov, posudzuje sa zdroj zdaniteľných príjmov a mení sa aj výška samotného daňového bonusu. Poukázala na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

Kedy sa uplatní naposledy?

Po novom si môže rodič od 1. januára tohto roka uplatniť daňový bonus naposledy v mesiaci, keď dieťa dovŕši 18 rokov, doteraz to bolo 25 rokov. Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len ten, kto má najmenej 90 % všetkých zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska, a to bez ohľadu na daňovú rezidenciu.

"Doposiaľ sa zdroj príjmov v SR sledoval len u nerezidentov (daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR). Po novom už ani rezident (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR) nesmie mať zdaniteľné príjmy zo zahraničia vyššie ako 10 % zo všetkých svojich zdaniteľných príjmov. Ak by plynuli slovenskému daňovníkovi zo zahraničia príjmy, ktoré nie sú predmetom dane bez ohľadu na ich výšku, tieto by neovplyvnili posudzovanie nároku na bonus na dieťa," priblížila daňová poradkyňa Mária Sameková.

Výška daňového bonusu

Od nového roka sa upravila aj výška daňového bonusu. Oprávnená osoba si môže v prípade dieťaťa vo veku do 15 rokov uplatniť maximálne 100 eur mesačne alebo 1200 eur ročne. Pri dieťati vo veku 15 až 18 rokov je suma bonusu stanovená na maximálne 50 eur mesačne, resp. 600 eur ročne.

Bonus však môže byť aj nižší, keďže na jeho výšku má vplyv aj výška základu dane oprávnenej osoby. Pri uplatnení nároku na jedno dieťa je to 29 %, na dve deti 36 %, na tri deti 43 % základu dane. Od 1. januára tohto roka sa výška percenta mierne zvýšila, napríklad pri jednom dieťati z 20 % na 29 %.

"Ak má zamestnanec základ dane napríklad 300 eur, potom pri jednom dieťati 29 % z tohto základu dane vychádza v sume 87 eur. Ak by si tento zamestnanec uplatňoval bonus na dieťa do 15 rokov, zamestnávateľ by mu pri takomto základe dane vyplatil bonus len vo výške 87 eur, namiesto 100 eur," vyčíslila Sameková.

Plný bonus

Zmeny sa dotkli aj rodičov s vysokým príjmom. Plný bonus dosiahne len zamestnanec so základom dane, teda hrubým príjmom po odpočítaní odvodov, do 2145 eur. Ak má zamestnanec základ dane vyšší, tak sa mu zo sumy, o ktorú prevýši túto hranicu, vypočíta krátenie bonusu vo výške jednej desatiny z tohto rozdielu.

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť v priebehu alebo po skončení zdaňovacieho obdobia. SKDP však daňovníkov upozorňuje, že nárok si môže uplatniť len jeden z rodičov na všetky deti, nesmú ho poberať obaja súčasne. Zákon umožňuje poberanie bonusu časť zdaňovacieho obdobia jednému rodičovi a časť zdaňovacieho obdobia druhému, vždy však na všetky deti.