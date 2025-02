Eurokomisár Jörgensen rokoval o plyne so zástupcami Slovenska a Ukrajiny

(Zdroj: Getty Images)

archívne video Hovoriť o strate plynu pre Slovensko nie je férové, plyn je a môžeme ho získať z iných krajín, uviedol M. Kiraľvarga (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Diskutovali o energetickej situácii, ktorá nastala po skončení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Na stretnutí vládlo vzájomné pochopenie výziev a Európska komisia tiež na stretnutí uviedla, že je pripravená naďalej hľadať riešenia, ktoré by boli v súlade s cieľmi REPowerEU," uviedla hovorkyňa komisie. Diskusie a kontakty budú podľa nej pokračovať, kedy sa uskutoční ďalšia schôdzka ale nie je jasné. Podľa informácií ČTK by mal eurokomisár Jörgensen v tejto súvislosti rovnako navštíviť Slovensko.

Zastavenie tranzitu kritizuje aj maďarský premiér Viktor Orbán

Plyn cez Ukrajinu na Slovensko prestal prúdiť začiatkom tohto roka po vypršaní platnosti príslušnej zmluvy o jeho preprave medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftohazom. Slovenský premiér Robert Fico potom kritizoval najmä ukrajinského prezidenta a pohrozil Kyjevu odvetnými opatreniami, a to zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu, obmedzením pomoci pre ukrajinských utečencov a vetovaním finančnej pomoci EÚ Ukrajine.

Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu kritizuje aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý podobne ako slovenský premiér Robert Fico napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržuje blízke politické a ekonomické vzťahy s Moskvou. Pôvodne sa hovorilo o tom, že súčasťou energetických rokovaní by malo byť práve aj Maďarsko, to ale na pondelkovej schôdzke nebolo. Kým západná Európa ohľadom ukončenia využívania ruských energetických surovín výrazne pokročila, Maďarsko asi 80 percent plynu a väčšinu ropy nakupuje od Ruska, napísala agentúra Reuters. Ruský plyn tečie do Maďarska plynovodom TurkStream cez Srbsko a cez Ukrajinu už vlani žiadny plyn neodoberalo.