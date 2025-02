Hnutie PS kritizuje, že sa premiér vyhol stretnutiu so šéfom NATO

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje, že premiér Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na konferenciu do USA a neabsolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Uviedli to členovia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii. Mienia, že so šéfom NATO, ktorý vo štvrtok pricestoval na Slovensko, mal premiér rokovať, a to najmä v kontexte politických zmien vo svete a zmien súvisiacich s nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.